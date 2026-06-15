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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअकाल तख्त ने ठहराया दोषी तो कांग्रेस-बीजेपी ने मांगा CM भगवंत मान का इस्तीफा, AAP ने क्या कहा?

अकाल तख्त ने ठहराया दोषी तो कांग्रेस-बीजेपी ने मांगा CM भगवंत मान का इस्तीफा, AAP ने क्या कहा?

Bhagwant Mann News: वायरल वीडियो विवाद पर अकाल तख्त के फैसले से राजनीति में हलचल बढ़ गई है. CM भगवंत मान को दोषी ठहराए जाने के बाद विपक्ष हमलावर है, जबकि आम आदमी पार्टी रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है.

Reported By : सचिन कुमार |  Edited By: पंकज यादव |  Updated at : 15 Jun 2026 10:59 PM (IST)
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पंजाब की राजनीति में सोमवार (15 जून) को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक कथित आपत्तिजनक वायरल वीडियो मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें "गुरु का दोषी और पंथ विरोधी" बताया है. इसके साथ ही सिख समुदाय से मुख्यमंत्री के सामाजिक बहिष्कार की अपील भी की गई है. अकाल तख्त के इस फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने भगवंत मान से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी है.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक कथित आपत्तिजनक वीडियो अकाल तख्त साहिब को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब किया था. इसके बाद भगवंत मान 14 जनवरी को अकाल तख्त सचिवालय में पेश हुए थे.

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उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई है और इसकी जांच किसी भी फॉरेंसिक लैब से करवाई जा सकती है. इसके बाद अकाल तख्त ने वीडियो को दो अलग-अलग फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा था.

5 सिंह साहिबानों की बैठक में लिया गया फैसला

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सोमवार को पांच सिंह साहिबानों की बैठक हुई. बैठक के बाद अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान "गुरु के दोषी" और "पंथ विरोधी" हैं.

उन्होंने सिख संगत से मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील भी की. जत्थेदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अकाल तख्त साहिब पर आकर यह कहकर झूठ बोला कि वीडियो AI से बनाई गई है.

ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा, "जो शख्स अकाल तख्त साहिब पर आकर झूठ बोल सकता है और वीडियो जैसा दिख रहा है वैसी हरकत कर सकता है. उससे सिख पंथ हितैषी फैसलों की उम्मीद नहीं की जा सकती."

29 जून को पूरी कैबिनेट और सिख विधायकों को समन

बैठक में पंजाब सरकार द्वारा लाए गए "जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल" पर भी चर्चा हुई. अकाल तख्त ने कहा कि इस कानून को तैयार करने से पहले सिख विद्वानों और संस्थाओं के साथ पर्याप्त चर्चा नहीं की गई.

इसी वजह से बिल पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सिख विधायकों और पूरी पंजाब कैबिनेट को 29 जून को अकाल तख्त साहिब में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.

नैतिक आधार पर इस्तीफा दें मुख्यमंत्री- कांग्रेस

अकाल तख्त के फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि अब भगवंत मान के पास मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

राजा वडिंग ने कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनका वीडियो AI से बनाया हुआ था जिसकी जांच खुद अकाल तख्त साहिब ने फॉरेंसिक लैब में करवाई. अकाल तख्त हमारे लिए सर्वोपरि है और अब जब मुख्यमंत्री को दोषी पाया गया है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए."

बीजेपी ने भी उठाई इस्तीफे की मांग

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस्तीफा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय के लिए सर्वोच्च संस्था है और उसके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए. ढिल्लों ने कहा कि जब अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया है तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से हट जाना चाहिए.

आप ने वीडियो पर उठाए सवाल

वहीं आम आदमी पार्टी ने अकाल तख्त की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा.

Punjab: अकाल तख्त का फैसला, CM भगवंत मान को गुरु का दोषी और पंथ विरोधी करार दिया

उन्होंने कहा, "श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज वायरल वीडियो को लेकर रिपोर्ट सौंपकर सच्चाई सामने रख रहे हैं. अगर हम इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लें, तब भी यह रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि उस वीडियो में वास्तव में कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है? वायरल वीडियो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा."

अकाल तख्त के फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगातार दबाव बना रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में अपनी स्थिति पर कायम है. अब सभी की नजरें आने वाले दिनों में होने वाले घटनाक्रम और 29 जून को अकाल तख्त में होने वाली पेशी पर टिकी हैं.

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Published at : 15 Jun 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
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