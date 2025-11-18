हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबVideo: खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अनोखा एक्शन, चंडीगढ़ प्रशासन ने ढोल बजाकर काटे चालान

Video: खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अनोखा एक्शन, चंडीगढ़ प्रशासन ने ढोल बजाकर काटे चालान

Chandigarh News: चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर की साफ-सफाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. खूले में कूड़ा फेंकने वालों का अब सिर्फ चालान ही नहीं होगा, बल्कि उनको सार्वजनिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ेगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 02:56 PM (IST)
Chandigarh Municipal Corporation News: शहर की साफ-सफाई को लेकर अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ नगर निगम ने कमर कस ली है. शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने कुछ अलग और अनोखा तरीका ढूंढ लिया है. खूले में कूड़ा फेंकने वालों का अब सिर्फ चालान ही नहीं होगा, बल्कि उनको सार्वजनिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ेगी. साथ ही नगर निगम ने लोगों को कूड़ा फैलाते हुए पकड़वाने पर 250 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है.

इस नंबर पर कूड़ा फेंकने वालों की भेजे फोटो

बता दें कि चंड़ीगढ़ का सबसे साफ-सुथरा शहर बनाने का मिशन 16 नवंबर से शुरू किया गया है. इस अभियान का मकसद खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर लगाम लगाना है. नगर निगम लोगों से इस अभियान में भाग लेने का आग्रह कर रहा है. पहले दिन से ही लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई किसी को कूड़ा फेंकते हुए देखता है तो उसकी फोटो या वीडियो निगर निगम के व्हाट्सएप नंबर-9915762917 पर भेज सकता है. साथ ही इस नंबर पर शिकायत करने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा. 

पहला चालान 13,401 काटा गया

जानकारी के मुताबिक, मणिमाजरा में शुरू हुए इस अभियान का पहला चालान 13,401 काटा गया है. साथ ही कूड़ा फैलाने वालों के साथ इस व्यवहार किया जाएगा कि आगे भविष्य में ऐसा करने से डरे. कूड़ा फैलाने वाले लोगों के घर के बाहर ढोल बजाकर शर्मिंदा किया जाएगा. इसके लिए बोलियां गाने वाले कलाकार भी शामिल होंगे, जो उनके घर के बाहर जाकर उनको शर्मिंदा करेंगे और साथ ही उनका चालान भी काटा जाएगा.

Published at : 18 Nov 2025 02:56 PM (IST)
Chandigarh Municipal Corporation Chandigarh News PUNJAB NEWS
