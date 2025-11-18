हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: सांप ने डसा तो जिंदा कोबरा को पकड़ अस्पताल ले आया शख्स, बिजनौर का वीडियो वायरल

Bijnor Viral Video: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति को एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन उसके बाद व्यक्ति सांप को हाथ में पकड़कर खुद ही अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच गया. देखें वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Uttar Pradesh Viral Video: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक व्यक्ति को एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और सांप को पकड़कर इलाज के लिए तुरंत अस्पताल चला गया. व्यक्ति के हाथ में सांप को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग भी चौंक गए.

हाथ में सांप लिए पुहंच गया शख्स अस्पताल

बता दें कि ये मामला जिले के स्योहारा क्षेत्र के जोशियान मोहल्ले का है.  जानकारी के मुताबिक, गौरव कुमार नाम के व्यक्ति को एक सांप ने काट लिया. वीडियो में देख सकते हैं कि सांप ने व्यक्ति की उंगली पर काटा हुआ है, जिसके चलते उसकी उंगली से खून बहता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति ने कितनी बहादुरी से सांप को पकड़ा हुआ है और वह बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है.

आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग ओर ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन गौरव के चेहरे पर किसी भी तरह का डर दिखाई नहीं दे रहा है और वह जिंदा सांप को पकड़कर सीधा स्योहारा के सरकारी अस्पताल चला जाता है. 

डॉक्टर ने गौरव की स्थिति ठीक बताया

व्यक्ति जब अस्पताल पहुंचा तब उसके हाथ में सांप था, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी डर गए. फिर व्यक्ति ने मौजूद डॉक्टर को बताया कि उसे सांप ने काट लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, जिसके बाद गौरव की स्थिति ठीक बताई गई.

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उस पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आने लगे और साथ ही लोगों ने गौरव की हिम्मत और साहस भरे काम की जमकर तारीफ भी की.

Published at : 18 Nov 2025 01:58 PM (IST)
