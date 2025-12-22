भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार के प्रयास से उद्योगों में अग्रणी बना पंजाब

पंजाब में उद्योग क्रांति की नई पटकथा लिखी जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में बड़े स्तर पर उद्योगों की स्थापना हो और उनसे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो. राज्य में उद्योग और निवेश अनुकूल माहौल तैयार किया गया है. राज्यभर में औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है और मौजूदा 78 औद्योगिक पार्कों को अपग्रेड किया जा रहा है.

उद्योग क्षेत्र में ‘टॉप अचीवर’ बना पंजाब

पंजाब में बढ़ते निवेश- उद्योग, उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, पंजाब को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार को व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के तहत ‘टॉप अचीवर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने औद्योगीकरण की दिशा में खूब काम किए हैं. उद्योगों की स्थापना, निर्माण परमिट और निवेश के अनुकूल नीतियों में सुधार कर पंजाब ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

पंजाब को 1.38 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले

पंजाब निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन रहा है. पंजाब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी- बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आ रही हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब को तकरीबन 1.38 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इन उद्योगों के जमीन पर उतरने से 4 लाख 70 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

पंजाब को फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स और आईटी सेक्टर के लिए बड़ी संख्या में उद्योग के प्रस्ताव मिल रहे हैं. औद्योगिक क्षेत्र में हुई शानदार प्रगति के कारण पंजाब देशभर के लिए रोल मॉडल बन चुका है.

कारोबार सुगमता में अग्रणी पंजाब

कारोबारी गतिविधियों को सरल बनाने के लिए पंजाब में अनेक काम हो रहे हैं. पंजाब के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल ने औद्योगिक निवेश को बड़ी गति दी है. पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ पर निवेशकों और कारोबारियों को शानदार सुविधाएं मिल रही हैं. यह देशभर का सबसे उन्नत सिंगल- विंडो सिस्टम बन गया है, जहां 150 से अधिक व्यवसायिक सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से मिल रही हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उद्योग-हितैषी सोच, पंजाब सरकार की प्रशासनिक दक्षता और निवेशकों के विश्वास से पंजाब खूब तरक्की कर रहा है.

