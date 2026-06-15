पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी के बजाय इसी साल नवंबर में कराए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा तब शुरू हुई जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा में आयोजित एक रोडशो के दौरान चुनाव जल्द होने की संभावना जताई.

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में ही हो सकते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारी में जुटने की अपील की.

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साथ ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने का समय बचेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं.

हरपाल चीमा ने भी दोहराई बात

केजरीवाल के बयान के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी जल्दी चुनाव होने की संभावना जताई. उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द चुनाव हो सकते हैं और इसकी एक वजह SIR प्रक्रिया को बताया.

उन्होंने कहा, "जिस भी राज्य में SIR करवाया गया है वहां SIR के 40 दिनों के भीतर ही चुनाव करवाए गए हैं." चीमा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि पार्टी की पूरी टीम और मंत्री लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "जब मर्जी चुनाव हो जायें हम तैयार हैं. बीजेपी जहां सीधे सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है, वहां SIR और वोट चोरी से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करती है मगर पंजाब में ये कामयाब नहीं होंगे. बीजेपी पंजाब में फेल हो चुकी है. लोगों समझ चुके हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है और इन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ी है."

कांग्रेस बोली- कभी भी चुनाव हों, हम तैयार

जल्दी चुनाव की अटकलों पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है. वडिंग ने कहा, "चाहे कल चुनाव हो जायें कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है."

बीजेपी ने साधा आप पर निशाना

वहीं पंजाब बीजेपी के नेता अनिल सरीन ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता से जाने की जल्दी है.

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फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के बयानों ने राज्य की राजनीति में चुनावी माहौल जरूर गर्म कर दिया है.