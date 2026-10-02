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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग

'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के बाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि चन्नी आखिरकार जीत गए.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 02 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर तीखा हमला बोला और कहा कि चन्नी आखिरकार जीत गए. सचिन पायलट ने अपनी मर्जी चलाई. उन्होंने हटाने का फैसला किया.

चरणजीत चन्नी को लेकर उन्होंने कहा, "चन्नी खेमा जीत गया है. मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं. सच बात यह है कि वो जीत तो गए. चन्नी साहब को मुबारक हो उनकी जीत हुई. सब लोग मेरे सिर के ताज हैं. आज भी चन्नी मेरे सिर के ताज हैं. महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तीर चलाओ. अर्जुन ने कहा कि सामने तो अपने हैं. कृष्ण का जवाब था अपने होते तो सामने नहीं होते."

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वडिंग ने आगे कहा, "नेता वह है जो महसूस करे कि आगे क्या होने वाला है. किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं. मैंने दे दिया." राजा वडिंग ने आगे कहा, "जो पुरानी औरतें होती थीं वह मौसम का रुख देखकर बता देती थीं कि बारिश होने वाली है. मुझे पता चल गया था क्या होने वाला है, इसलिए मैंने फॉर्मर प्रेसिडेंट लिख लिया." 

'मैं लीडर पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था'

राजा वडिंग ने कहा, "मैं लीडर के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था. इसलिए मैंने दो कदम पीछे हटकर इस्तीफा दे दिया. ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बना दी गई थीं." उन्होंने यह भी बताया, "मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूं. मुझे जहां भी भेजा गया, मैंने मजबूती के साथ लड़ा. मैं युद्ध लड़ने से नहीं डरता." 

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मैं बहुत भावुक हूं, जिस व्यक्ति में इमोशन नहीं हैं, वह इंसान नहीं है. वडिंग ने कहा कि जब युद्ध की तैयारी की हो और सब हथियारों को अपने हाथों से तराशा हो, ऐसे में अगर उससे तमाम घोड़े वापस मंगवा लिए जाए तो थोड़ी निराशा होती है. 

राहुल गांधी से मुलाकात पर क्या बताया?

राहुल गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी ने बहुत प्यार दिया. उन्होंने मोहब्बत से गले लगाया. आज उनके गले लगाने के तरीके में एक अलग इमोशन था. उनके गले लगाने के तरीके ने बहुत सारे जवाब दिए. राहुल गांधी अगर चाहते तो डेढ़ साल पहले मुझे पद से हटा देते. वे भूपेश बघेल को हटाने से पहले मुझे हटा देते. राहुल गांधी का मन था कि मुझे ना हटाएं. मेरे इस्तीफे के बाद घमासान खत्म हो जाएगा. इसका फार्मूला सचिन पायलट के पास होगा."

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट को अब कोई दिक्कत होनी चाहिए थी. हमारी तो पुरानी दोस्ती थी. लेकिन उनको लग रहा होगा राजा को हटाकर ही पंजाब जाऊं." 

सचिन पायलट को लेकर राजा वडिंग ने कहा, "जन्मदिन के दिन मेरी पायलट से 15 मिनट मुलाकात हुई थी. उन्होंने मन बना लिया था कि राजा को भेजना है. फिर भी सचिन पायलट ने आसान रास्ता चुना कि किसको हटाना है. हटाना बहुत आसान होता है." 

भूपेश बघेल को बताया 'मार्शल'

वडिंग ने भूपेश बघेल को 'मार्शल व्यक्ति' बताया है. उन्होंने कहा, "भूपेश बघेल ने सबको मनाने की कोशिश की. उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया. उनसे मुलाकात करने रायपुर जाऊंगा. वह दिलेर आदमी हैं और बेबाकी से काम  करते हैं."

राहुल गांधी के चेहरे पर पंजाब चुनाव होगा- राजा वडिंग

पंजाब चुनाव पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चेहरे पर पंजाब का चुनाव होगा. पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष किसी को भी बनाएं मैं साथ चलूंगा. मैं राहुल गांधी को देखता हूं और उनके साथ चलूंगा." उन्होंने ये भी कहा कि भगवान करे कि चन्नी को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए. चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कहा कि अगर रंधावा अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi CONGRESS PUNJAB NEWS
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