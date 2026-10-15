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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'भगवंत मान को CM बने रहने का कोई अधिकार नहीं', परविंदर झोटा हत्याकांड पर बोले पायलट

'भगवंत मान को CM बने रहने का कोई अधिकार नहीं', परविंदर झोटा हत्याकांड पर बोले पायलट

पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या को लेकर सचिन पायलट ने मान सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मान सरकार को नेतृ्तव में प्रदेश की कानूनव्यवस्था बिगड़ गई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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पंजाब के मनसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के कारण लोगों में आक्रोश है. इसी कारण आज 15 अक्टूब को पूरे पंजाब में बंद का आह्वान किया गया है. इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है.

अब पंजाब में हत्या के विरोध में आज बंद को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है. पायलट ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. 

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'सीएम भगवंत मान को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं'

पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सीएम भगवंत मान को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है. उन्हें तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए. जो मुख्यमंत्री राज्य की कानून व्यवस्था को ना संभाल पा रहा हो. कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही हो, उसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं."

पायलट ने आगे कहा, "नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले या तो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं या फिर खुदकुशी के लिए मजबूर किए जा रहे हैं." पायलट ने पंजाब बंद का समर्थन भी किया. 

ज्ञानेश के खिलाफ प्रदर्शन को समर्थन

सचिन पायलट ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए जाने पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. सरकार को सभी की बात सुननी चाहिए. विरोध चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहा है तो उसके बचाव में बीजेपी क्यों आगे आ रही है?"

उन्होंने आगे कहा, "मौजूदा सरकार ने पहले नोटबंदी की थी और अब वोट बंदी कर रही है. सरकार का रवैया कतई ठीक नहीं है. आंदोलन को जिस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है."

अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले पर सवाल

पायलट ने अतर सिंह भड़ाना की हत्या का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कानून व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है. सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक अतर सिंह भडाना को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है. उन्होंने पहले भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी. उनको धमकियां दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. राजस्थान में भी आए दिन बड़ी आपराधिक वारदातें हो रही हैं. सरकार को इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए. 

सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में हो रहे पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी. हमने काफी तैयारी की हुई है. लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और वह पंचायत चुनाव में सरकार को करारा सबक सिखाएंगे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS SACHIN PILOT
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