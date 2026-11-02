ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'

पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख परगट सिंह ने आरोप लगाया कि खनन और अन्य गतिविधियों को लेकर सवालों के घेरे में आए AAP नेता अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं. भविष्य में इसके और भी नेता पार्टी छोड़ देंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 02 Nov 2026 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच नेताओं में जुबानी जंग जारी है. आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर, कांग्रेस की पंजाब इकाई ने सोमवार (02 नवंबर) को कहा कि सत्तारूढ़ दल एक ‘डूबता हुआ जहाज’ है. कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि भविष्य में इसके और भी नेता पार्टी छोड़ देंगे. 

पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए 'आप' की तुलना ‘रेत की दीवार’ से की और दावा किया कि जैसे ही इसकी कुछ ईंटें ढीली होंगी, पूरी दीवार ढह जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
पंजाब
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
पंजाब
'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज
'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज

कुंवर विजय, पठानमाजरा और चेतन सिंह बीजेपी में शामिल

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) को एक झटका देते हुए, अमृतसर उत्तर के विधायक कुंवर विजय प्रताप, सनौर के विधायक पठानमाजरा और समाना के विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा सोमवार को दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए. यह घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है.

राजनीतिक दल बदलकर जवाबदेही से नहीं बच सकते- परगट सिंह

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि खनन और अन्य गतिविधियों को लेकर सवालों के घेरे में आए नेता अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं. सिंह ने कहा, ‘‘जो लोग सत्ता में रहने के दौरान लगभग पांच साल तक पंजाब के मुद्दों पर चुप रहे, वे सिर्फ राजनीतिक दल बदलकर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते.’’ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने कुंवर विजय प्रताप सिंह को अपना 'पोस्टर बॉय' तो बनाया, लेकिन उन्हें खुलकर बोलने या काम करने की छूट नहीं दी.

'पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू कर पंजाबियों को दरकिनार किया'

परगट सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली से आए और पंजाब सरकार पर अपना प्रभाव डाला. राज्य में लगभग 50,000 करोड़ रुपये की कथित लूट के लिए वे ही जिम्मेदार हैं.’’ उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में अपना ‘दिल्ली मॉडल’ लागू किया, जिसमें पंजाबियों के ‘आत्मसम्मान’ और उनके राजनीतिक नेतृत्व को दरकिनार कर दिया गया, जबकि सरकार दिल्ली से चलाई जा रही.

प्रताप सिंह बाजवा ने करोड़ों रुपये की लूट के लगाए आरोप

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 'लैंड पूलिंग’ योजना को रद्द करने से पंजाब को एक संभावित नुकसान से बचाया जा सका है. उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की लूट का आरोप भी लगाया.

AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका

Published at : 02 Nov 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Pargat Singh AAP Punjab NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
पंजाब
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
पंजाब
'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज
'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज
Advertisement

वीडियोज

India Bloc Ramlila Maidan Rally: विपक्ष vs ज्ञानेश..'फाइनल टक्कर' अभी शेष! | Rahul vs Gyanesh | BJP
Supreme Court on Diwali Crackers: ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Breaking News | ABP
Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
साउथ सिनेमा
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ट्रेंडिंग
साड़ी पहन मोटो व्लॉगिंग पर निकली महिला, देखते रह गए राहगीर
साड़ी पहन मोटो व्लॉगिंग पर निकली महिला, देखते रह गए राहगीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget