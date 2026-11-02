'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर ली है. चुनावी समय में यह आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि तीनों ही विधायक नापसंद किए जा रहे थे, उन्हें वैसे भी AAP टिकट नहीं देती. यह बयान दिल्ली के सीनियर आप नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से आया है.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए 117 लोग भी नहीं हैं. पूरी की पूरी पार्टी हवा में है. तो जिन-जिन लोगों के टिकट हम काटेंगे, जिन नेताओं को फीडबैक में नापसंद किया जाएगा, जाहिर सी बात है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा. बीजेपी को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत हमेशा से है, तो करें. हमें कोई दिक्कत नहीं है. यह बात तय है कि हम उन्हें टिकट नहीं देते."

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दिल्ली में बढ़ते AQI पर सौरभ भारद्वाज का दावा

वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा हमला बोला है. दरअस, दिल्ली का AQI 300 के पार पहुंच चुका है. इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह आंकड़ा भी फर्जीवाड़ा कर के नीचे लाया गया है. असल में AQI बहुत ऊपर होगा. बीते डेढ़ दो साल में बीजेपी की सरकार ने फर्जीवाड़ा कर के हरे-भरे इलाकों के अंदर एक दर्जन से ज्यादा नए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं. जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जंगलों के अंदर जाकर, दिल्ली के खेतों वाले ग्रामीण इलाकों में, जहां प्रदूषण वाली गाड़ियां कम हैं, इन जगहों पर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं ताकि एवरेज घटाया जा सके. असल में प्रदूषण जो दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा है."

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