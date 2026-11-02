ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज

'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज

पंजाब चुनाव से पहले AAP के तीन विधायकों ने BJP जॉइन की. AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे विधायक नापसंद थे और उन्हें टिकट नहीं मिलता. बीजेपी को AAP का कचरा इकट्ठा करने की आदत है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर ली है. चुनावी समय में यह आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि तीनों ही विधायक नापसंद किए जा रहे थे, उन्हें वैसे भी AAP टिकट नहीं देती. यह बयान दिल्ली के सीनियर आप नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से आया है. 

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए 117 लोग भी नहीं हैं. पूरी की पूरी पार्टी हवा में है. तो जिन-जिन लोगों के टिकट हम काटेंगे, जिन नेताओं को फीडबैक में नापसंद किया जाएगा, जाहिर सी बात है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा. बीजेपी को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत हमेशा से है, तो करें. हमें कोई दिक्कत नहीं है. यह बात तय है कि हम उन्हें टिकट नहीं देते."

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
कांग्रेस की महारैली से दिल्ली को 11 हजार करोड़ का नुकसान? CTI ने किया दावा
कांग्रेस की महारैली से दिल्ली को 11 हजार करोड़ का नुकसान? CTI ने किया दावा
दिल्ली NCR
'जनता BJP को हटाने का मन बना चुकी है', दिल्ली महारैली पर कांग्रेस का बड़ा दावा
'जनता BJP को हटाने का मन बना चुकी है', दिल्ली महारैली पर कांग्रेस का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां
दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम
दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम

यह भी पढ़ें: पंजाब: BJP में शामिल होते ही AAP पर बरसे तीनों विधायक, मान सरकार पर क्या बोले?

दिल्ली में बढ़ते AQI पर सौरभ भारद्वाज का दावा

वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा हमला बोला है. दरअस, दिल्ली का AQI 300 के पार पहुंच चुका है. इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह आंकड़ा भी फर्जीवाड़ा कर के नीचे लाया गया है. असल में AQI बहुत ऊपर होगा. बीते डेढ़ दो साल में बीजेपी की सरकार ने फर्जीवाड़ा कर के हरे-भरे इलाकों के अंदर एक दर्जन से ज्यादा नए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं. जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जंगलों के अंदर जाकर, दिल्ली के खेतों वाले ग्रामीण इलाकों में, जहां प्रदूषण वाली गाड़ियां कम हैं, इन जगहों पर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं ताकि एवरेज घटाया जा सके. असल में प्रदूषण जो दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा है."

यह भी पढ़ें: पंजाब: 3 विधायकों ने छोड़ा AAP का साथ, 2027 में इन सीटों पर क्या होगा चुनावी समीकरण?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj BJP Punjab News AAP Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
कांग्रेस की महारैली से दिल्ली को 11 हजार करोड़ का नुकसान? CTI ने किया दावा
कांग्रेस की महारैली से दिल्ली को 11 हजार करोड़ का नुकसान? CTI ने किया दावा
दिल्ली NCR
'जनता BJP को हटाने का मन बना चुकी है', दिल्ली महारैली पर कांग्रेस का बड़ा दावा
'जनता BJP को हटाने का मन बना चुकी है', दिल्ली महारैली पर कांग्रेस का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां
दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम
दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं बोल पाए ये 4 बड़े नेता, BJP का तंज
इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं बोल पाए ये 4 बड़े नेता, BJP का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
EXCLUSIVE: आजम खान पर ED की जांच का दायरा बढ़ा, ये 11 कंपनियां भी रडार पर
EXCLUSIVE: आजम खान पर ED की जांच का दायरा बढ़ा, ये 11 कंपनियां भी रडार पर
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री
जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री
हेल्थ
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
शिक्षा
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget