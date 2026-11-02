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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन

JNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन

JNU के प्रोफेसर अंगोचमा बिमोल अकोइजम ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है. हालांकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से निलंबन से छूट मिल गई है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 02 Nov 2026 06:28 PM (IST)
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निलंबित प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजम  ने राऊज एवेन्यू कोर्ट मे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका पर कल राऊज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई.

कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजम पर JNU के प्रोफेसर रहने के दौरान 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. इस मामले मे कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है.

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हाई कोर्ट से मिली राहत

साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ JNU के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें अंतरिम राहत मिली है. यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. उन्होंने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए और अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए इस फैसले को चुनौती दी थी.

बोले थे, सत्यमेव जयते; सब कुछ सामने आ जाएगा

महिला छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से निकाले जाने पर कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने कहा था कि "मैंने यहां रहकर काम किया है, फिर भी मुझे यहां कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ. कानून को अपना काम करने दीजिए. यह मामला शुरू से ही राजनीतिक रहा है. आखिरकार, यह गांधी जी की धरती है. सत्यमेव जयते; सब कुछ सामने आ जाएगा."

अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने एएनआई से कहा था कि "मुझे 9 तारीख को IC (JNU में ICC) से एक मेल मिला, जिसमें कहा गया था कि जांच अब बंद हो गई है. उन्हें एक रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें जांच के नतीजे और सिफारिशें शामिल होनी थीं. रिपोर्ट सौंपी तो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे नहीं दी गई. उसी दिन, कुछ ही घंटों के भीतर, वाइस चांसलर ने बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया. वे पहले ही मेरा नाम उजागर कर चुके हैं. फिर मीडिया में एक तरह का 'ट्रायल' चला, और इस देश में, खासकर मुख्य भूमि (mainland) के लोगों को, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा."

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 02 Nov 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
JNU CONGRESS Dr Angomcha Bimol Akoijam
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