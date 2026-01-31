हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान, राजा वडिंग पर निकाली भड़ास, कहा- 'सबसे भ्रष्ट...'

पंजाब: नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान, राजा वडिंग पर निकाली भड़ास, कहा- 'सबसे भ्रष्ट...'

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस की नेता नवजौत कौर सिद्धू ने पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है. उन्होंने उन्हें अब तक का सबसे भ्रष्ट अध्यक्ष बताया.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया. इसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने वडिंग को अब तक का सबसे भयानक, अक्षम और भ्रष्ट अध्यक्ष करार दिया है.

कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार (31 जनवरी) पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग पर एक और हमला बोला है और पार्टी छोड़ने की घोषणा की है. बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को राजा बडिंग ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था. 

नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

शनिवार (31 जवरी) को नवजोत कौर सिद्धू ने X पर पोस्ट में कहा कि वडिंग सबसे अयोग्य राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को विधानसभा चुनाव हरवाने वाले नेताओं को अच्छे ओहदे पार्टी में दिए गए. कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बडिंग का समझौता है ताकि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आए.

नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए सीएम के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद किया. उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके अपने लाभ के लिए पार्टी को बेच दिया.

अपने निलंबन पर क्या बोलीं नवजोत कौर सिद्धू?

नवजोत कौर ने आगे कहा कि उनके पास मेरा निलंबन बिल्कुल तैयार था, लेकिन पार्टी के उन 12 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का क्या नवजोत को नुकसान पहुंचाने के लिए विक्रम मजीठिया के साथ काम करने में बिजी थे.इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए सभी को बड़े पद से सम्मानित किया. 

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है. क्योंकि मैंने खुद कांग्रेस छोड़ दी है. जहां किसी भी नेता की बात नहीं सुनी जाती. वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुझे हराने के लिए मेरी सीट पर लोगों को बैठाया गया.

इन नेताओं के नाम लेकर पूछा सवाल

नवजोत कौर सिद्धू ने अपने खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि आशु, चन्नी, भट्टल, डॉ गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपकी कार्रवाई कहां है, जिन्होंने आपको और आपकी पार्टी को खुलेआम चुनौती दी है?

उन्होंने आगे अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि वह सिर्फ हंसी का पात्र बन गए हैं और लोग आपकी रीलों का मजा ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नवजोत से प्यार करने वाले कांग्रेस नेताओं का अपमान करना बंद करें. नवजोत कौर ने आरोप लगाया कि वह पार्टी को जिताने से ज्यादा उसे बर्बाद करने में लगे हैं.

उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी ही पार्टी, जो आपकी मातृ पार्टी है उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं. आखिर में उन्होंने अमरिंदर सिंह से कहा कि उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया.

Published at : 31 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Navjot Kaur Sidhu Amarinder Singh Raja Warring CONGRESS PUNJAB NEWS
Embed widget