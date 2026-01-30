पंजाब: हार्ट अटैक से मोगा के युवक की विदेश में मौत, 3 साल बाद कनाडा से आने वाला था घर

मोगा जिले के गांव तखनबध निवासी 25 वर्षीय नौजवान सुखजिंदर सिंह की कनाडा में हार्ट अटैक से मौत हो गई. सुखजिंदर सिंह तीन साल पहले बेहतर भविष्य की उम्मीद में स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे. तीन दिन पहले ही उन्हें वर्क परमिट मिला था और 5 फरवरी को वह अपने घर लौटने वाले थे. वर्क परमिट मिलने की खुशी में परिवार में जश्न का माहौल था. सुखजिंदर ने फोन पर अपनी मां को बताया था कि वह 5 फरवरी को भारत आकर परिवार को सरप्राइज देंगे, लेकिन इससे पहले ही अचानक आई इस दुखद खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया.

पूर्व सैनिक रह चुके हैं मृतक के पिता

परिजनों के अनुसार सुखजिंदर के पिता पूर्व सैनिक हैं. उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई. नौकरी न मिलने पर सुखजिंदर और उनके बड़े भाई ने डेयरी फार्म का काम शुरू किया था. सुखजिंदर ने अपने भविष्य का सोचकर विदेश जाने का फैसला किया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस घटना से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. इलाके में इस दुखद घटना से मातम छाया हुआ है. युवक की अचानक मौत की खबर सुनकर हर कोई भावुक है.

मृतक के पिता ने दी यह जानकारी

सुखजिंदर सिंह के पिता पूर्व सैनिक कैप्टन रेशम सिंह ने भावुक होकर बताया कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया-लिखाया. पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर डेयरी फार्म शुरू किया, लेकिन छोटे बेटे सुखजिंदर ने विदेश जाने का फैसला किया.

तीन दिन पहले मिला था वर्क परमिट

उन्होंने बताया कि वह तीन साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे. तीन दिन पहले ही उसे वर्क परमिट मिला था और उसने अपनी मां से फोन पर बात कर बताया था कि 5 फरवरी को वह घर लौटेगा, जिसकी टिकट भी बुक कर ली गई थी. घर में बेटे के आने की खुशी का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी पल भर में गहरे दुख में बदल जाएगी.