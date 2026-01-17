मोहाली कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, जानें पूरा मामला

पंजाब के मोहाली में 15 दिसंबर को हुए कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर दिग्विजय कंवर उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या मामले में मुख्य आरोपी करण पाठक उर्फ करण डिफॉल्टर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. यह एनकाउंटर मोहाली के खरड़ इलाके में हुआ. पुलिस सूत्रों के अनुसार, करण पहले पुलिस हिरासत से भाग गया था. दोबारा गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया.

कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी पर चलाई गई थी गोलियां

जानकारी के मुताबिक, हत्या के दिन दिग्विजय कंवर पर कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलियां चलाई गई थीं. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और पश्चिम बंगाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. मुख्य शूटर करण पाठक और उसके साथी तरनदीप सिंह तथा सुखशेर सिंह को हावड़ा, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था.

सीआईए की हिरासत में था आरोपी करण पाठक

बता दें कि करण पाठक हत्या का मुख्य आरोपी और फरार शूटर था. उसको CIA पुलिस की हिरासत में रखा गया था. सूत्रों ने बताया कि हिरासत से भागने के बाद करण का पीछा पुलिस ने किया और खरड़ में एनकाउंटर में उसे मार गिराया. पुलिस ने इस एनकाउंटर को खुद की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया बताया.

आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत मिलेगी सजा

इस हत्याकांड और आरोपी की मौत ने मोहाली और पंजाब की कानून व्यवस्था में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि बाकी आरोपी अब न्याय के समक्ष लाए जाएंगे और मामले की जांच जारी है. मृतक खिलाड़ी की हत्या की यह वारदात कबड्डी जगत में हलचल पैदा कर चुकी है और पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी जल्द ही कानूनी कार्रवाई के तहत सजा पाएंगे.

