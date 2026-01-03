पंजाब: मोगा में दिनदहाड़े युवक की गोलियां मारकर हत्या, ब्लॉक समिति चुनाव की रंजिश का आरोप

पंजाब के मोगा जिले में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. धर्मकोट हलके के अंतर्गत आने वाले गांव भिंडर कलां में अज्ञात हमलावरों ने एक नौजवान पर 15-20 गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान 28 वर्षीय उमरसीर सिंह के रूप में हुई है.

ड्यूटी पर निकलते ही हमला

जानकारी के मुताबिक, उमरसीर सिंह रोज की तरह सुबह अपनी कार से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था. वह मोगा स्थित नेस्ले इंडिया लिमिटेड में कार्यरत था. घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उमरसीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

चुनावी रंजिश का आरोप

घटना के बाद परिजनों ने इसे ब्लॉक समिति चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश का नतीजा बताया है. मृतक के भाई का कहना है कि यह हमला पूरी तरह सुनियोजित था. उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के मौजूदा सरपंच को इस वारदात की जानकारी है और राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या करवाई गई है. परिजनों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

हत्या की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके को सील कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

मामले पर डीएसपी ने बताया कि आज सुबह फायरिंग की घटना में एक नौजवान की मौत हुई है. परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, वहीं परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.