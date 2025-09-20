मोगा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद उस पर तेजधार हथियार से हमला करने का आरोप एक युवक और उसके साथियों पर लगा है. फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार (18 सितंबर) देर रात गांव तखानवाद्य का रहने वाला एक युवक अपने साथियों के साथ नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया.

आरोपी ने लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने शादी की बात उठाई, तो तेजधार हथियार से हमला कर दिया. हमले में लड़की को आंखों के पास गंभीर चोटें आईं.

खून से लथपथ नहर किनारे दिया फेंक

गंभीर हालत में लड़की को खून से लथपथ नहर किनारे फेंक दिया गया. परिजन रातभर उसे ढूंढते रहे. शुक्रवार को सूचना मिलने पर उन्हें लड़की पेट्रोल पंप के पास नहर के पास मिली. तुरंत उसे मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

लड़की के पिता ने बताया कि रात उनके मोहल्ले में डीजे चल रहा था. तभी दो मोटरसाइकिल सवार 5-6 लड़के उनकी बेटी को ले गए. परिजन पूरे रात ढूंढते रहे. उन्होंने सोचा कि अगर दोनों साथ आए तो सहमति से शादी करवा देंगे, लेकिन शुक्रवार सुबह पुलिस को भी घटना की जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "हमें इंसाफ चाहिए. हमारी बेटी के साथ यह सबसे बड़ा अपराध हुआ है. आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं."

पुलिस ने मामला किया दर्ज

डीएसपी निहाल सिंह और अनवर अली ने बताया कि लड़की को रेप के बाद तेजधार हथियार से हमला किया गया और सड़क पर फेंक दिया गया. फिलहाल पीड़िता स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती है और वह बोलने की हालत में नहीं है.

पुलिस ने लड़की के पिता के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है. पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो अपराधियों की तलाश में जुटी हैं.