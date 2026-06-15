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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: प्यार बना जानलेवा! लुधियाना में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर

Punjab News: प्यार बना जानलेवा! लुधियाना में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल में पीजी में प्रेम संबंध के दौरान गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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Punjab Attempt to Murder Case: पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पीजी (पेइंग गेस्ट) में प्रेम संबंध के दौरान हिंसा हो गई. यहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद युवक की चीखें सुनकर पीजी के बाहर खड़े उसके दोस्त उसे बचाने के लिए अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने उसे सीढ़ियों के पास खून से लथपथ हालत में पाया. घायल युवक को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस की शिकायत में हीरां गांव के रहने वाले 30 साल का लवप्रीत सिंह ने बताया कि 12 जून को रात लगभग 11:30 बजे पीड़ित युवक मनप्रीत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पीजी गया था. वह और उसका दोस्त सुखवीर सिंह उस समय पीजी के बाहर खड़े थे.

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कुछ देर बाद अंदर से चीखें सुनाई दीं. जब वे लोग पीजी के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मनप्रीत सिंह पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास घायल हालत में पड़ा था और उसके पास एक युवती खड़ी थी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच 

घटना के बाद साहनेवाल पुलिस स्टेशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने हमला क्यों किया और क्या इसके पीछे कोई विवाद या अन्य कारण था.

पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. घायल युवक पिछले तीन दिनों से अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है.

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Published at : 15 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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