हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पंजाब में शादी के 5 साल बाद बहू ने खोला राज, दहेज उत्पीड़न मामले में रिटायर्ड SSP समेत 3 पर FIR

Punjab: पंजाब में शादी के 5 साल बाद बहू ने खोला राज, दहेज उत्पीड़न मामले में रिटायर्ड SSP समेत 3 पर FIR

Mohali News: पंजाब के मोहाली के मटौर थाने में एक महिला की शिकायत पर रिटायर्ड एसएसपी हरगोबिंद सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab Harassment Case: दहेज प्रथा आज भी समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और इससे जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस दौरान एक और मामला सामने आया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, पंजाब के मोहाली के पुलिस स्टेशन मटौर में दहेज के लिए उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस स्टेशन मटौर में दर्ज शिकायत के अनुसार, एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाया है.

आरोपियों में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी हरगोबिंद सिंह (ससुर), उनकी पत्नी हरप्रीत कौर और बेटा कुलदीप राज सिंह शामिल हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी शादी कुलदीप राज सिंह से हुई थी, जो इस समय विजिलेंस विभाग में तैनात है. महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार अधिक दहेज की मांग की जाती रही.

Punjab News: गोइंदवाल जेल में कैदी की मौत पर बवाल! CCTV फुटेज ने खोले कई राज, 3 कर्मियों पर FIR दर्ज

गुरप्रीत कौर के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तौर पर परेशान किया जाता था. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और लगातार दबाव बनाकर परेशान किया गया.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हरगोबिंद सिंह, उनकी पत्नी हरप्रीत कौर और पुत्र कुलदीप राज सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 85, 115(2) और 315(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

मटौर पुलिस स्टेशन के प्रमुख अमनदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की लिखित शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा अब मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Punjab-Chandigarh Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी से मिलेगी राहत या फिर बढ़ेगा खतरा? जानिए अगले 5 दिनों का हाल

Published at : 01 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Dowry Demand Mohali News PUNJAB NEWS Harassment Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab: पंजाब में शादी के 5 साल बाद बहू ने खोला राज, दहेज उत्पीड़न मामले में रिटायर्ड SSP समेत 3 पर FIR
पंजाब में शादी के 5 साल बाद बहू ने खोला राज, दहेज उत्पीड़न मामले में रिटायर्ड SSP समेत 3 पर FIR
पंजाब
Punjab News: जालंधर में RTI कार्यकर्ता की हत्या का खुलासा, 5 लाख के विवाद में चचेरे भाई ने ली जान
जालंधर में RTI कार्यकर्ता की हत्या का खुलासा, 5 लाख के विवाद में चचेरे भाई ने ली जान
पंजाब
Punjab News: बठिंडा में दो दोस्तों ने मिलकर की युवक की हत्या, एक हफ्ते बाद ड्रेन से मिला शव
बठिंडा में दो दोस्तों ने मिलकर की युवक की हत्या, एक हफ्ते बाद ड्रेन से मिला शव
पंजाब
Punjab News: देशभर में सबसे कम तंबाकू खपत वाला राज्य है पंजाब, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का दावा
देशभर में सबसे कम तंबाकू खपत वाला राज्य है पंजाब, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का दावा
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान नहीं ये देश करा रहा अमेरिका और ईरान के बीच डील, राष्ट्रपति ने कर दिया दावा, शहबाज-मुनीर की खुली पोल!
पाकिस्तान नहीं ये देश करा रहा अमेरिका और ईरान के बीच डील, राष्ट्रपति ने कर दिया दावा, शहबाज-मुनीर की खुली पोल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
GT की बस में आग का वीडियो आया सामने, सड़क पर 1 घंटे तक रहे खिलाड़ी; फैंस का लगा जमावड़ा
GT की बस में आग का वीडियो आया सामने, सड़क पर 1 घंटे तक रहे खिलाड़ी; फैंस का लगा जमावड़ा
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
जनरल नॉलेज
Space Technology: अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कहां से मिलती है बिजली, जानें कैसे किया जाता है इनका मेंटेनेंस?
अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कहां से मिलती है बिजली, जानें कैसे किया जाता है इनका मेंटेनेंस?
टेक्नोलॉजी
क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या
क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget