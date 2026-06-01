पंजाब में शादी के 5 साल बाद बहू ने खोला राज, दहेज उत्पीड़न मामले में रिटायर्ड SSP समेत 3 पर FIR

Punjab Harassment Case: दहेज प्रथा आज भी समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और इससे जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस दौरान एक और मामला सामने आया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, पंजाब के मोहाली के पुलिस स्टेशन मटौर में दहेज के लिए उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस स्टेशन मटौर में दर्ज शिकायत के अनुसार, एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाया है.

आरोपियों में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी हरगोबिंद सिंह (ससुर), उनकी पत्नी हरप्रीत कौर और बेटा कुलदीप राज सिंह शामिल हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी शादी कुलदीप राज सिंह से हुई थी, जो इस समय विजिलेंस विभाग में तैनात है. महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार अधिक दहेज की मांग की जाती रही.

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गुरप्रीत कौर के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तौर पर परेशान किया जाता था. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और लगातार दबाव बनाकर परेशान किया गया.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हरगोबिंद सिंह, उनकी पत्नी हरप्रीत कौर और पुत्र कुलदीप राज सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 85, 115(2) और 315(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

मटौर पुलिस स्टेशन के प्रमुख अमनदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की लिखित शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा अब मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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