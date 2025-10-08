Video: चलती कार पर प्यार! छत पर बैठ अश्लील हरकत करते नजर आए लड़का-लड़की, वीडियो वायरल
Viral Video: पंजाब के लुधियाना से एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चलती कार की छत पर बैठकर कपल एक-दूसरे को किस कर रहा है. ऐसा करते हुए राहगीरों ने कपल का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.
Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां एक कपल खुलेआम अश्लील हरकत करते नजर आया है. वीडियो में देखा गया है कि कपल कार की छत पर बैठकर एक-दूसरे को किस कर रहे हैं. दोनों में से किसी को भी थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है. कपल को ऐसा करते हुए राहगीरों ने इसकी वीडियो बना ली और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो हर जगह चर्चा का विषय बन गया.
दोनों ही विदेशी छात्र बताए जा रहे
बता दें कि यह शर्मनाक घटना लुधियाना के थरीके से कीज होटल के पीछे वाली सड़क पर हुई. वीडियो में दिखाया गया है कि एक चलती कार की छत पर बैठकर युवक और युवती एक-दूसरे को किस कर रहे हैं. दोनों ही विदेशी छात्र बताए जा रहे हैं.
वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं. आस-पास मौजूद लोगों ने दोनों की इस हरकत को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. राहगीर भी इस हरकत को बड़े ही मजे से देख रहे हैं. किसी ने भी इन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद वीडियो पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई. लोगों ने इस हरकत को समाज के लिए गलत संदेश देना बताया तो वहीं कुछ यूजर ने इसकी कड़ी निंदा की.
कई लोगों ने तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. लोगों ने कपल के इस हरकत की कड़ी निंदा की है. साथ ही साथ यूजर ने इस हरकत को शर्मनाक और घटिया बताया है.
