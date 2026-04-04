पंजाब में 8 और 14 अप्रैल को रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, जानें कारण

Punjab Holiday: पंजाब में अप्रैल महीना विद्यार्थियों और सरकारी अधिकारियों के लिए छुट्टियों से भरपूर है. इस महीने छुट्टियों की झड़ी लगने वाली है. पंजाब में 8 अप्रैल दिन बुधवार को गजेटेड छुट्टी घोषित की गई है, जिसके चलते सूबे भर के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 8 अप्रैल को श्री नाभा दास जी का जन्म दिवस है, जिसके चलते सूबे भर में सरकारी छुट्टी रहेगी.

गजेटेड छुट्टियों की सूची में इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया है. इसके बाद, 14 अप्रैल दिन मंगलवार को भी पंजाब में सरकारी छुट्टी होगी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 8 अप्रैल को श्री नाभा दास जी का जन्म दिवस है, जिसके चलते सूबे भर में सरकारी छुट्टी रहेगी. गजेटेड छुट्टियों की सूची में इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया है.

14 अप्रैल को भी होगी छुट्टी?

इसके बाद, 14 अप्रैल को भी पंजाब में सरकारी छुट्टी होगी. इस दिन वैसाखी का त्योहार और डॉ. बी. आर. अंबेडकर का जन्म दिन है, जिसके चलते पंजाब में गजेटेड छुट्टी का ऐलान किया गया है. इस दिन भी सूबे भर के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इसके साथ ही अप्रैल 2026 भारतीय अकादमिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है.

नए सत्र की शुरुआत के साथ छुट्टियों की राहत

इस महीने देशभर में नए अकादमिक साल की शुरुआत होती है. सालाना परीक्षाओं के बाद, विद्यार्थी नई कक्षाओं में चले जाते हैं और स्कूल एक नया समय-सारणी और पाठ्यक्रम शुरू करते हैं. हालांकि अप्रैल एक व्यस्त अकादमिक महीना है, यह कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियां भी प्रदान करता है, जो विद्यार्थियों को कुछ राहत प्रदान करता है. इसके अलावा, महीने के अंत तक कई सूबों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो सकती हैं.

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