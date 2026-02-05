Gurdaspur News: पंजाब के गुरदासपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे की पिटाई और पड़ोसियों द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

गुरदासपुर के मोहल्ला ओंकार नगर में एक प्रभावशाली परिवार का विवाह समारोह चल रहा था. समारोह के दौरान ई-रिक्शा चालक लव ने गली में खड़े वाहन देखकर अपने ई-रिक्शा को रास्ते से हटाने की कोशिश की. हालांकि, सीमित जगह के कारण वह विवाह में गया और उन्हें गाड़ियों को एक तरफ करने के लिए कहा.

पिता के सामने ही बेटे को पीटते रहे दबंग

जानकारी के मुताबिक, विवाह स्थल से चार-पांच लोगों ने ई-रिक्शा चालक लव को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान ई-रिक्शा चालक का पिता राजेंद्र कुमार भी बाहर आ गया. अपने बेटे को पिटते देख उसने हमलावरों से विनती की कि उसे जाने दो, लेकिन उन्होंने उसे उसके पिता के सामने बेरहमी से पीटा और दोनों को जलील किया. इस बात का सदमा लगाकर वह घर चला गया और जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली. नौजवान ई-रिक्शा चालक की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज- पुलिस

फिलहाल पुलिस ने मृतक राजेंद्र कुमार की पत्नी नीरू के बयानों के आधार पर पड़ोसी परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दोषी परिवार के प्रभाव और ताकत के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है.

दूसरी ओर मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी जय मसीह का कहना है कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. दोषी केवल वर्मा, राजकुमार, सचिन और रॉबिन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. दोषी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.