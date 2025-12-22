350वीं शहीदी दिवस के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में भव्य आयोजन

पंजाब के विकास के साथ धर्म के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार निरंतर काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में सभी तीर्थस्थलों को विकसित किया जा रहा है. बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का शानदार अनुभव मिल रहा है. इसी कड़ी में बीते 24 नवंबर को नौवें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया.

खूब हुए विकास के काम

पंजाब स्थित गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में इस समारोह के भव्य आयोजन के लिए विकास के हर जरूरी काम कराए गए. गुरु नगरी को आने वाली सभी मुख्य सड़कों को नए तरीके से विकसित किया गया. पूरे शहर में 750 से अधिक बिजली के पोल लगाए गए. जो कम बिजली खपत के साथ अधिक रोशनी दे रहे हैं. इनसे पूरा शहर जगमगा उठा.

317 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण

गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब आनेवाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े इसका पूरा ध्यान रखा गया. इसी कड़ी में अभियान चलाकर श्री आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाली 317 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया गया. इस काम पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान और आरामदायक हुई. इसके साथ ही शहर के अंदर भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से 127 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की गई. सड़कें बनने से श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली है.

टेंट सिटी का निर्माण किया गया

शहीदी दिवस समारोह में देश- विदेश से आनेवाले वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए, पंजाब सरकार ने टेंट सिटी का निर्माण करवाया. यह सभी सुविधाओं से लैस था. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुके और सुविधा का लाभ उठाया.

चार अलौकिक नगर कीर्तन की अगुवाई करेंगे संत महापुरुष

गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में शहीदी दिवस के पवित्र अवसर पर चार अलौकिक नगर कीर्तन भी सजाए गए, जिनकी अगुवाई संत महापुरुषों ने की. विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया. यह सत्र नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित रहा.

पंजाब सरकार का प्रयास रहा कि गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले शहीदी दिवस समारोह में हर श्रद्धालु को पूरी सुविधा, सुरक्षा और रूहानी अनुभव मिले.

पंजाब सरकार के प्रयासों से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. इस कार्यक्रम में आए हर श्रद्धालु को बेहतरीन सुविधाएं मिली.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.