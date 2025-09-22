जालंधर में पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी हिट एंड रन केस में फरार शेखां बाजार का कपड़ा व्यापारी गुरशरण सिंह प्रिंस को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने रिची केपी के दो जीजा गुरप्रीत सिंह वासी न्यू जवाहर नगर और तरनजीत सिंह वासी लुधियाना को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी कपड़ा व्यापारी हैं. उनके खिलाफ लगाई गई धारा थाना स्तर पर जमानती है, तो देर रात तक पुलिस कानूनी राय ले रही थी, ताकि उन्हें बेल पर छोड़ा जा सके. प्रिंस 8 दिन से फरार चल रहा है.

पुलिस की जांच में यह बात आई है कि 13 सितंबर की देर रात एक्सीडेंट के बाद जब जीटीबी नगर में रहते प्रिंस को पता चला कि मृतक पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी का बेटा है, तो वह फरार हो गया था. उसने एक्सीडेंट को अंजाम देने वाली क्रेटा कार को एक धार्मिक स्थल पर ही छोड़ दिया था.

आरोपी के वकील ने केस लड़ने से किया इनकार

फरार प्रिंस की एंटीसिपेटरी बेल पर आज (21 सितंबर) को एडिशनल सेशन जज डॉ. दीप्ति गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई होगी. प्रिंस के वकील मंदीप सिंह सचदेवा ने केस लड़ने से इंकार कर दिया है. वकील सचदेवा ने पुष्टि करते हुए कहा कि वह सोमवार को बेल की सुनवाई पर पेश नहीं होंगे. बता दें कि मोहिंदर सिंह केपी भी सीनियर वकील हैं.

प्रिंस के दोनों जीजा ने दी थी पनाह

पुलिस ने प्रिंस की तलाश में उसके जीजा गुरप्रीत सिंह और लुधियाना में रहते दूसरे जीजा तरनजीत सिंह के घर रेड की थी, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला था. प्रिंस की फैमिली ने पुलिस को यकीन दिलवाया था कि प्रिंस जैसे ही उनके संपर्क में आएगा, वह उन्हें खुद पेश करवा देंगे, लेकिन प्रिंस केस में राहत पाने के लिए कोर्ट चला गया.

पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि प्रिंस को पनाह देने और फरार करने में मदद करने में दोनों जीजा की कथित भूमिका रही है. देर रात तक दोनों जीजा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चुप्पी साधे हुए थे.

क्या है पूरा मामला?

69 साल के केपी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उनके तीन बच्चे हैं. दो बेटियां हैं और 36 साल का रिची इकलौता बेटा था. 13 सितंबर की रात वे और बेटा निजी काम के बाद अपने घर वापस आ रहे थे. मैं (केपी खुद) अपनी मराजो गाड़ी में था, जबकि बेटा रिची अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहा था. इस दौरान ग्रैंड विटारा और क्रेटा चालक ने फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी.

सवार बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. फिर भी वे बेटे को अस्पताल ले गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. ग्रैंड विटारा सवार विशु, उसकी बेटी व पत्नी जख्मी हो गए थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्रेटा चला रहा कपड़ा व्यापारी प्रिंस भाग निकला था. थाना-6 में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था.