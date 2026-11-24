पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की घोषणा से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने दोनों दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और उन्हें पहले से ही पता था कि दोनों पार्टियां गठबंधन करने जा रही हैं.

वडिंग ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा हुआ अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि दोनों दल बिना औपचारिक गठबंधन के भी एक-दूसरे के साथ थे. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अब न सिख और न ही हिंदू मतदाता इन पार्टियों को वोट देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि अकाली दल की सरकार के दौरान पंजाब में क्या हुआ था. राजा वडिंग ने बीजेपी-अकाली गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यही वह गठबंधन है, जो पंजाब में 'चिट्टा' लेकर आया था.

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क्या होगा इस गठबंधन का चुनावी रोडमैप?

इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरमेणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कर दी है. पंजाब में 2027 चुनाव से पहले दोनों पार्टियों का यह गठबंधन एक नई राजनीति को जन्म देगा. अब देखना होगा की इस गठबंधन का चुनावी रोडमैप क्या होगा?

बता दें कि साल 2020 में कृषि कानून को लेकर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का 24 साल पुराना गठबंधन टूट गया था. दोनों पार्टियों ने मिलकर साल 2017 का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन केंद्र के तीन विवादित कृषि कानूनों को लेकर मतभेद पैदा हुए, जिसके बाद साल 2020 में शिरोमणि अकाली दल ने विरोध जताते हुए NDA से बाहर निकलने का फैसला लिया था. मगर अब पंजाब की 117 विधानसभा सीटों की सीट शेयरिंग पर सब की नजर रहेगी. माना जा रहा है कि पिछली बार को देखते हुए बीजेपी अकाली दल से अधिक सीटें मांग सकती है.