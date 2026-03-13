घर बनाने के लिए लिया था 4 लाख का कर्ज, नहीं चुका पाया, 26 साल के युवक ने किया सुसाइड

Punjab News: पंजाब के मानसा जिले के गांव नंगल कलां में कर्ज के बोझ से परेशान एक 26 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार से वित्तीय सहायता और कर्ज माफी की मांग की है. मामले की सूचना मिलने के बाद थाना सदर मानसा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है. वह अपने पीछे पत्नी, दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ गया है. परिवार के सदस्यों जरनैल सिंह, मक्खन सिंह और निर्मल सिंह ने बताया कि हरपाल सिंह ने कुछ समय पहले अपना घर बनाने के लिए बैंकों और निजी व्यक्तियों से करीब 4 लाख रुपये का कर्ज लिया था.

मानसिक तनाव में उठाया कदम

परिजनों के मुताबिक हरपाल सिंह पिछले कुछ समय से कर्ज की किस्तें चुकाने को लेकर काफी परेशान रहता था. परिवार का कहना है कि बढ़ते कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगा था. इसी तनाव वजह से उसने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिवार और गांव के लोगों में गहरा दुख है.

परिवार ने सरकार से मांगी मदद

उसकी मौत के बाद अब परिवार के सामने बच्चों के पालन-पोषण और कर्ज चुकाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. इसलिए उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और मृतक पर लिया गया पूरा कर्ज माफ किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

इस मामले में थाना सदर मानसा के एसएचओ जसप्रीत सिंह ने बताया कि गांव नंगल कलां में युवक की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने मृतक की पत्नी जसप्रीत कौर और पिता बलजीत सिंह के बयान दर्ज कर लिए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरपाल सिंह कर्ज की समस्या से जूझ रहा था और इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान था. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.