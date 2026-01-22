चन्नी के दलित वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह, दिल्ली तलब किए जा सकते हैं पूर्व सीएम?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के दलित अनदेखी से जुड़े बयान पर कांग्रेस आलाकमान नाराज है. सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चन्नी यह सवाल कैसे उठा सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) का सदस्य भी नियुक्त किया. इसके साथ ही दलित समुदाय के मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी के अध्यक्ष हैं.

वहीं अब पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दलित की अनदेखी वाले बयान को लेकर पंजाब में भी कांग्रेस नेताओं में अंतर्कलह जारी है. हालांकि कुछ नेता चन्नी को भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की मानें तो पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज है और वह दिल्ली भी तलब किए जा सकते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज के इतने बड़े नेता हैं, आधुनिक अंबेडकर कहता हूं मैं उन्हें. उनके रहते हुए यह सवाल ही छोटा हो जाता है और चन्नी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं.

क्या था मामला

बता दें कि कांग्रेस के SC विंग की मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस में दलितों को सही प्रतिनिधित्व न मिलने की शिकायत की थी. इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि पार्टी राज्य अध्यक्ष, नेता विपक्ष, छात्र और महिला विंग पर जट्ट सिख चेहरे हैं, दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. इसी समय मीटिंग में बैठे दलित नेताओं ने चन्नी के पक्ष में नारेबाजी भी की थी.

इस तरह की राजनीति बीजेपी करती है कांग्रेस नहीं- अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग

वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य के नेताओं को कहा है कि जाति-धर्म की राजनीति की आग से नहीं खेलें और जो इससे खेलेगा वो खुद ही इसमें जल जाएगा. वहीं पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने चन्नी का नाम लिए बिना साफ कहा था कि जाति धर्म और लोगों को बांटने वाली राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की राजनीति बीजेपी करती है कांग्रेस नहीं.

इसे लेकर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों और पूर्व विधायक इंद्रवीर सिंह बोलारिया ने चन्नी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ गलत बात मीटिंग में नहीं कही है.

