चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP और कांग्रेस की राहें होंगी अलग, BJP को होगा बंपर फायदा

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है. चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव का असर साफ पड़ता दिख रहा है. दरअसल, इस बार चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस (INC) का गठबंधन नहीं होगा. पिछले चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था.

इसका असर यह हुआ है कि आप-कांग्रेस के गठबंधन न होने के चलते मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर बीजेपी की जीत पक्की हो गई है. इसके लिए आज (गुरुवार 22 जनवरी) नामांकन भरे जाएंगे.

AAP और कांग्रेस पदाधिकारियों ने दी जानकारी

दरअसल, इस बात पर काफी समय से सस्पेंस चल रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथी दोनों दलों में अलायंस होगा या नहीं? इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है. साथ ही, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने भी ये जानकारी दी है.

चंडीगढ़ में BJP 18 पार्षद

अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पदों के लिए पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं. इसमें बीजेपी के 18 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 11 पार्षद और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं. एक वोट चंडीगढ़ के सांसद का है जो कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं.