पंजाब के पूर्व CM और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार (16 नवंबर) को सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की लॉन्चिंग में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी से सियासी गलियारों में उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाईं जा रही हैं. इस पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे.

बठिंडा में जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, तो कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे अब वापस आएंगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ ED के कई मामले चल रहे हैं. लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति अपना पुराना लगाव और प्यार दिखाया है. वो किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं."

Bathinda, Punjab: When asked whether former Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh can return to the Congress, Congress MP Charanjit Singh Channi says, "...I don't think he will return now, perhaps, because there are several ED cases against him. But he has shown his old affection and love for the party. He attended the release of the book, and I thank him for that." — IANS (@ians_india) November 17, 2026

अगर कैप्टन हमारे साथ होते तो अच्छा होता- सलमान खुर्शीद

कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को कहा था कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं. अगर वे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसके अलावा, मैं कुछ और नहीं कह सकता हूं."

राहुल गांधी ने भी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर का किया जिक्र

बता दें कि 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह एकमात्र बीजेपी नेता थे. कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भी कैप्टन अमरिंदर का जिक्र किया. उन्होंने कैप्टन अमरिंदर और अपने पिता राजीव गांधी की बातचीत का किस्सा भी सुनाया था. इसके बाद से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं. पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि पिछले कुछ महीनों से कैप्टन बीजेपी से नाराज चल रहे हैं.

हालांकि मीडिया से बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ''हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं. इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए? जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं.

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