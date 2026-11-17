पंजाब सरकार और प्रशासन की ओर से पराली व फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद कुछ किसान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे से सामने आ रही है, जहां एक के बाद एक किसान ने धान की कटाई के बाद खेतों में बची नाड़ को आग लगा रहे है. हालत ये है कि इससे उठता धुआं हाईवे पर फैल रहा है. जिससे राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. और धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलने की आशंका है.

पराली का धुएं से वाहन चलाने में दिक्कतें

जलालाबाद से अबोहर जा रहे बाइक सवार बृजेश कुमार ने कहा कि रास्ते में इतना पराली का धुआं फैला हुआ है कि हाईवे पर उन्हें वाहन चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि न सिर्फ उन्होंने अपने सिर पर हेलमेट डाला हुआ है बल्कि रुमाल से मुंह भी बांधा हुआ है. इसके बावजूद रास्ते में जगह-जगह उन्हें रुक कर आंखें साफ करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को इसका समाधान निकालना चाहिए. ताकि इस धूए से कोई हादसा न हो.

वहीं मौके से गुजर रहे फाजिल्का के गांव तेज रुहेला के रहने वाले जसपाल सिंह ने कहा कि वह घुबाया गांव से फाजिल्का अपने गांव जा रहे हैं. लेकिन बाइक चलाने में इतनी परेशानी हो रही है कि धुआं उनकी आंखों में जाने के साथ-साथ सांस के जरिए अंदर भी जा रहा है. घुबाया से फाजिल्का आते वक्त वह तीन बार रास्ते में रुक चुके हैं. उन्होंने अपील की कि किसान धान की पराली जलाने की बजाय इसका प्रशासन और सरकार द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी के मुताबिक समाधान निकाले. ताकि सड़कों पर हाईवे पर चलते समय कोई हादसा न हो जाए.

कैप्टन के जाने के बाद कैसे मालवा में पिछड़ी कांग्रेस, क्या वापसी से बदलेंगे समीकरण?

बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी

गौरतलब है कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है. इसका धुआं वातावरण को दूषित करने के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है. विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक परेशानी हो सकती है. प्रशासन किसानों से पराली न जलाने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है. इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.