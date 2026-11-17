पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसपर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ सकती है. इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुग्रंथ साहिब के बेअदबी का मुद्दा उठाया.

इस मुद्दे को उठाते हुए जनता से अपील की है कि वो भले आम आदमी पार्टी को वोट न दें, मगर शिरोमणि अकाली दल को बिल्कुल वोट न दें. उनके इस बयान पर अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भगवंत मान के बयान से साफ है कि वो अकाली दल से डरे हुए हैं.

'अकाली दल को वोट न दें'

दरअसल, अकाली दल को गुरुग्रंथ साहिब के बेअदबी के मुद्दे पर अपने भाषण में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घेरने का काम किया. उन्होंने कहा कि जो अकाली दल को वोट देगा वो असल में गुरु साहिब की बेअदबी के हक में वोट करेगा, क्योंकि जिन्होंने बेअदबी की उनका चुनाव निशान तकड़ी (तराजू) है और जो इसके पक्ष में वोट करेगा वो बेअदबी करने वालों के हक में वोट करेगा. उन्होंने आगे कहा, " मैं नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करो, मगर अकाली दल के पक्ष में वोट न बिल्कुल न करें."

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ @BhagwantMann ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ❗ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ❗ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ❗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ❗ — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 17, 2026

सुखबीर सिंह बादल का पलटवार

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ये अपील सीएम मान के डर को दिखाती है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'गुरु-विरोधी भगवंत मान के चेहरे पर शिरोमणि अकाली दल का डर साफ दिख रहा है. इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान डरे हुए हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बेशक कांग्रेस को वोट डाल दें मगर अकाली दल को वोट न दें.'

सुखबीर बादल ने तंज कसते हुए कहा कि ये बयान दिखाता है कि सीएम मान चुनावों से पहले ही अकाली दल के समक्ष अपनी नौतिक हार को स्वीकार कर लिया है. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने कहा कि पंजाब की अंधाधुंध लूट के लिए अकाली दल मान और उनकी गैंग को जरूर जवाबदेह ठहराएगा. उन्हें यूं नहीं जाने देंगे! दोनों दलों के बीच इस तल्खी से पंजाबा सियासी पारा चढ़ गया है. फिलहाल इसपर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है.