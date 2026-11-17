पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक क्रियाओं में शामिल होने के लिए कोर्ट से 3 दिन की अंतिरम जमानत चाहते हैं. इसके लिए उनकी लीगल टीम ने रविवार को उनके और उनके 2 रिश्तेदारों के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी.

आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को अमृतसर की एक अदालत इसपर अपना फैसला सुना सकती है. इससे पहले सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पंजाब सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और आज कोर्ट इसपर अंतिम फैसला सुना सकता है.

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नई अर्जी में तीन दिनों की अंतरिम जमानत क्यों?

दरअसल, दोबारा अमृतपाल सिंह की दादी का 21 नवंबर को अंतिम संस्कार, 22 नवंबर को अस्थि संग्रहण और 23 नवंबर को भोग समारोह की तारीख तय की गई है. इसी के मद्देनजर नई अर्जी में अमृतपाल सिंह के लिए 21 से 23 नवंबर तक 3 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई है. अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. उनकी दादी का 8 नवंबर को निधन हो गया था. 14 नवंबर को दादी चरण कौर का अंतिम संस्कार किया जाना था.

जामनत के बावजूद 14 नवंबर को क्यों नहीं आये?

गौर हो कि अमृतसर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 13 नवंबर की शाम को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. इसके तहत उन्हें 14 नवंबर को केवल 3 घंटे के लिए हाई सेक्योरिटी में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी. हालांकि, असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों की तरफ से साफ किया गया कि इतने कम समय में आदेश का पालन संभव नहीं है. इस तरह अमृतपाल के आने की कोई स्पष्ट सूचना न मिलने पर अंतिम संस्कार को स्थगित कर दिया गया.

जेल में क्यों बंद हैं अमृतपाल?

बता दें कि अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था. इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया और आखिरकार 23 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया. उनपर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं. अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया था.

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