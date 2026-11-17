बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन में शामिल हुए. इसके बाद से सियासी अटकलों का दौर जारी है कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं. हालांकि, कैप्टन अमरिंदर ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में उनके लिए बदलते सुर और बीजेपी से उनकी नाराजगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है.

हो सकता है कि पंजाब के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिले और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी की उम्मीद बढ़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमरिंदर सिंह की वापसी से प्रदेश की राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले मालवा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है.

पंजाब की सत्ता मालवा बिना अधूरी

अगर आप पंजाब के राजनीति इतिहास को देखें तो पाएंगे कि चंडीगढ़ की सत्ता का रास्ता मालवा से होकर गुजरता है. पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 69 सीटें मालवा क्षेत्र में आती हैं. इस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करने वाली पार्टी ही सत्ता पर काबिज होती है. अमरिंदर सिंह मालवा क्षेत्र से ही आते हैं और पटियाला उनका पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र रहा है क्योंकि यहां से वो कई बार विधायक चुने गए हैं. कांग्रेस 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद अमरिंदर के नेतृत्व में ही 2017 के विधानसभा चुनावों में शानदार वापसी कर सकी थी.

2017 में मालवा में कांग्रेस का दबदबा

साल 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट से 69 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर चुनावों में. एकतरफा बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी. तब अमरिंदर सिंह चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी का मुख्य चेहरा थे. अमरिंदर ने मालवा क्षेत्र के पटियाला में 52,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता था. वहीं, माझा क्षेत्र से नवजोत सिंह सिद्धू ने 42000 के वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, जो राज्य में दूसरा सबसे बड़ा अंतर था.

2017 के चुनावों में ही आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थीं और उसमें भी 18 सीटें मालवा की थी. वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने 8 सीटें जीतों थीं, लेकिन बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में रहते हुए भी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी पंजाब के मालवा क्षेत्र की 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तब अमरिंदर पार्टी के साथ थे, जबकि अकाली दल ने 2 और AAP ने केवल एक ही सीट जीती थी.

अमरिंदर के जाने से बिगड़ा कांग्रेस का मालवा में खेल

साल 2022 के चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी. कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारियों में थी, लेकिन 2017 की जीत के सूत्रधार कहे जाने वाले अमरिंदर सिंह पार्टी से अलग हो चुके थे. दरअसल, साल 2021 में अंदरुनी कलह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चल रहे टकराव के कारण कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था. इसके बाद नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 नवंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और जल्द ही नई पार्टी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) का गठन किया था, जबकि सिद्धू पार्टी के अंदर ही विपक्ष की तरह हावी रहे.

साल 2022 के विधानसभा चुनावों में अमरिंदर ने अपनी राह अलग कर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली. बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया. वहीं, साल 2022 क विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर और अंदरूनी कलह के कारण मालवा क्षेत्र में महज 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि अकाली दल को केवल एक सीट मिली. इस बदले समीकरण का सबसे अधिक फायदा AAP को मिला और पार्टी के 69 में से 66 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और सत्ता पर काबिज हो गई.

2022 में मालवा में बढ़त से बनी AAP की सरकार

AAP को कुल 117 में से 92 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें से अकेले मालवा की 66 सीटें थीं. कांग्रेस कुल 18 सीटों पर सिमट गई, अकाली दल 3 और बीजेपी केवल 2 सीटें ही जीत सकी. ये जो समीकरण बदले इसमें मालवा क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही. मालवा के संगरूर जिले की धुरी से भगवंत मान ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी बाद में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया.

इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी मालवा की 8 संसदीय क्षेत्रों में से कांग्रेस केवल 4 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने दशकों बाद अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसके वोट शेयर में बढ़ोतरी जरूर हुई. वहीं, अकाली दल ने 1 सीट जीती थी.

बीजेपी को अमरिंदर के साथ से क्यों नहीं हुआ लाभ?

बीजेपी के अमरिंदर सिंह के होते हुए भी बीजेपी मालवा क्षेत्र में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कुछ कमाल नहीं दिखा सकी. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी पत्नी परनीत कौर को पटियाला से उम्मीदवार तो बनाया था, लेकिन जमीन पर कैप्टन प्रचार प्रसार में सक्रिय नहीं दिखाई दिए. कैप्टन का बीजेपी के नेताओं के साथ जमीनी स्तर पर तालमेल भी वैसा नहीं दिखाई दिया जैसा कि साल 2017 में कांग्रेस के साथ रहते हुए दिखता था. कहीं न कहीं बीजेपी अमरिंदर के महत्व को नहीं भांप सकी.

कैप्टन की वापसी से कैसे बदल सकते हैं समीकरण?

अब एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस मालवा में अपनी जमीन वापस पा सकेगी. अमरिंदर सिंह की वापसी से मालवा के पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में गुटबाजी कम हो सकती है, जिससे कांग्रेस काफी समय से खत्म करने में लगी हुई है. साथ ही पार्टी अपने पारंपरिक समर्थकों को दोबारा जोड़ने में सफल हो सकती है.

पहले ही AAP बढ़ते नशाखोरी, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के कारण चर्चा में है. अमरिंदर की वापसी मालवा में कांग्रेस के कद को दोबारा मजबूत करेगा. वर्तमान में जारी सियासी अटकलों और अमरिंदर की नाराजगी को देखें तो इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते अमरिंदर सिंह बीजेपी का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को पंजाब में के विस्तार अभियान को बड़ा झटका लग सकता है. कुल मिलाकर 2027 के चुनाव अभी से दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं.

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