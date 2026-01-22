चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए होने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग-अलग उम्मीदवार उतारना तय कर चुके हैं. अलायंस तोड़ने के बाद दोनों ही पार्टियों ने तीनों पदों (मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर) के लिए अपने-अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया है.

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस ने गुरप्रीत गाबी को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए सचिन गालव और डिप्टी मेयर के लिए निर्मला देवी को कैंडिडेट बनाया गया है.

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में AAP उम्मीदवार

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान हो गया है. चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए योगेश ढींगरा (वार्ड नं. 25), सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए मुन्नवर खान (वार्ड नं. 29) और डिप्टी मेयर पद के लिए जसविंदर कौर (वार्ड नं. 1)