चंडीगढ़: सेक्टर 9 में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जिम से निकलते गोलियों से भूना

Chandigarh News: सेक्टर 9 में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जिम से निकलते गोलियों से भूना
Chandigarh News In Hindi: चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में चरणप्रीत सिंह की गोली मार के हत्या कर दी गई है. मृतक पर करीब 10 से 12 राउंड फायर किए गए. इससे पहले भी उसे एक गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी थीं.
चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जिम के बाहर एक युवक को गोली मार दी गई. मृतक की पहचान चरणप्रीत सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, जब वह जिम से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर पर10 से 12 राउंड किए फायर
बताया जा रहा है कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था. वहीं हमलावरों ने उस पर करीब 10 से 12 राउंड फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक को पहले भी एक गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी थीं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है.
मामले के बाद मृतक चरणप्रीत सिंह के दोस्त उसे स्कॉर्पियो कार में चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल ले गए थे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से 5 से ज्यादा खाली खोके बरादम किए, जिसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर ही बुलाया गाय और सब सबूत जुटाए गए. प्रॉपर्टी डीलर की पहचान चरणप्रीत सिंह (31) के रूप में हुई है. जो मुल्लांपुर का रहने वाला था.
हमलावर बाइक पर सवार, हेलमेट पहनकर आए थे
लोगों के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर हमेशा की तरह रोज के समय पर जिम से बाहर निकल रहा था, तभी घात लगाए कुछ हमलावरों ने मृतक पर फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग सड़कों पर भागने लगे. वहीं हमलावर बाइक पर सवार, हेलमेट पहनकर आए थे, जिस वजह से वहां मौजूद लोग आरोपियों को पहचान नहीं पाए. पुलिस मामले की जांच में जुटी में हुई है और आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है.
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Source: IOCL