'पंजाब में बढ़ता जा रहा जंगलराज', BJP नेता फतेह जंग सिंह बाजवा का AAP सरकार पर बड़ा हमला

पंजाब के राजनीतिक माहौल में तब हलचल मच गई जब बीजेपी नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने राज्य में 'जंगलराज' होने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चुकी है और गैंगस्टर खुलेआम लोगों से 'टैक्स' वसूल रहे हैं.

फतेह जंग सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब का हाल आज उन राज्यों जैसा हो गया है. जहां कभी अपराध का बोलबाला था.

बिहार की तरह अब पंजाब में चलेगा जंगलराज- फतेह जंग सिंह बाजवा

फतेह जंग सिंह बाजवा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पहले जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जंगलराज की बातें होती थीं, वही स्थिति आज पंजाब में बन चुकी है. रोजाना हत्याएं हो रही हैं, अपराधी फोन करके फिरौती मांग रहे हैं और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल है. उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में लोगों की सुरक्षा खतरे में है और जनता अपनी ही सरकार से निराश हो चुकी है.

आम लोग और उद्योगपति दोनों सुरक्षित नहीं- बाजवा

फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि प्रदेश में स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि आम लोग और उद्योगपति दोनों अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने बोला कि गुरदासपुर में रोज हत्या, लूट और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं. ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब गोली की आवाज न सुनाई दे. उद्योगपति न तो अपना काम छोड़कर कहीं जा पा रहे हैं, न ही सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है. मजबूर होकर लोग गैंगस्टरों को पैसा दे रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें.

नई गाड़ी खरीदने के लिए भी अपराधियों देने पड़ते है पैसे- बाजवा

बाजवा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नई गाड़ी खरीदने पर भी अपराधियों को पैसे देने पड़ते हैं. लोग डर के साए में जी रहे हैं. नई गाड़ी लेने से लेकर कारोबार चलाने तक, हर जगह गैंगस्टर टैक्स की धमकी दे रहे हैं. पुलिस और नेताओं से न्याय नहीं मिल रहा है. आम जनता परेशान है और सवाल कर रही है कि आखिर यह जंगलराज कब खत्म होगा.

पंजाब में यूपी जैसा होना चाहिए एक्शन- बाजवा

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पंजाब में अपराध खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे. उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे यूपी में अपराधियों पर सख्त एक्शन लेकर उन्हें खत्म किया गया, वही मॉडल पंजाब में भी लागू किया जाना चाहिए.

अंत में उन्होंने दावा किया कि जनता अब AAP सरकार से पूरी तरह नाराज है और जल्द ही इसका जवाब चुनावों में देगी. वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को जनता जवाब देगी. लोग बदलाव चाहते हैं और इस जंगलराज का अंत चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती अपराध दर और विपक्ष के ऐसे आरोपों ने राजनीतिक बहस को और तीखा कर दिया है. पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल अब तेज़ी से उठ रहे हैं.

