राघव चड्ढा सहित AAP छोड़ने वाले सांसदों पर CM भगवंत मान बोले, 'उन्हें BJP में भी...'

राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंजाब में अच्छे काम करने से रोका है. पंजाब से राज्यसभा सांसद को अपने साथ करके बीजेपी ने राज्य के साथ गद्दारी की है. बीजेपी का पंजाब में अपनी कोई अस्तित्व नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, ''बीजेपी का यहां अपना कुछ नहीं है. बीजेपी तिकड़मबाजी कर रही है लेकिन वो पंजाब नहीं जीत सकती है. ये सभी अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में गए हैं. हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर ताज होता है.''

जो सात लोग बीजेपी में गए हैं वो पंजाब के गद्दार-भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने कहा, ''जो सात लोग बीजेपी में गए हैं वो पंजाब के गद्दार हैं. बीजेपी ने हमेशा पंजाब के साथ गद्दारी की है. बीजेपी असल में ED, सीबीआई और इनकम टैक्स के दम पर चलने वाली पार्टी है. बीजेपी का पंजाब में अपना कोई आधार नहीं है तो इस तरह से नेताओं को अपने पाले में कर रही है. बीजेपी इतनी ही ताकतवर अगर पंजाब में है तो यहां विधायक जितवाकर उनसे राज्यसभा के लिए लोग जितवाकर दिखाए.

बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है- भगवंत मान

पंजाब के सीएम ने तंज कसते हुए ये भी कहा, ''बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सारे साफ हो जाते हैं. बीजेपी ने पंजाब को धोखा दिया है. शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी. कुछ लोगों के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. पार्टी एकजुट है और पंजाब के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है.''

ये लोग पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते- भगवंत मान

भगवंत मान ने आगे कहा, "जो सात सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं. उन्हें बीजेपी में भी कुछ नहीं मिलेगा. बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के काम से परेशान है इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है.''

उन्होंने ये भी कहा, ''पंजाबी दिल से सभी से प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ विश्वासघात करता है, तो वे उसे कभी नहीं भूलते. पंजाब की पवित्र धरती से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जनता ही हमारी असली ताकत है. जनता पंजाब के गद्दारों को जरूर सबक सिखाएगी. इस तरह की राजनीति से पंजाब नहीं जीता जा सकता.''