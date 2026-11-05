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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAAP विधायक के घर पर ED की रेड को लेकर भड़कीं अजेंदरपाल कौर, कहा- BJP डरी हुई है

AAP विधायक के घर पर ED की रेड को लेकर भड़कीं अजेंदरपाल कौर, कहा- BJP डरी हुई है

AAP की पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के घर हुए ED के एक्शन पर अजेंदरपाल कौर भड़क गई हैं और कहा कि ये बीजेपी के डर को दिखाता है जो अक्सर वो चुनावी राज्यों में करती है

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) की मोगा से विधायक और पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बुधवार से छापेमारी की जा रही है. इस छापेमारी से पंजाब की सियासत गरमा गई है.

पंजाब राज्य महिला आयोग की सदस्य अजेंदरपाल कौर ने इस कार्रवाई को बीजेपी का डर करार दिया है जो चुनावों से पहले ही सामने आ गया है और कहा कि AAP की महिला विंग डटकर बीजेपी की चालों का सामना करेगी. साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी हर चुनावी राज्य में इसी तरह की कार्रवाई करती है. 

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'किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है'

मीडिया से बातचीत में अमनदीप ने कहा, "किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है और क्यों. 40 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है. ED ने बिना किसी पूर्व सूचना के यहां छापेमारी की है. मेरी अभी पार्टी हाईकमान से बात हुई है. किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है या यह छापेमारी कब तक चलेगी." उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ED की यह छापेमारी BJP की एक चाल है, चुनावों से पहले वो अन्य राज्यों में भी यही करती है.

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BJP चुनावों से पहले डर गई

BJP पर पंजाब की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अजेंदरपाल ने कहा कि पौने 5 सालों (4.75 साल) तक उन्हें कभी पंजाब याद नहीं आया. बीजेपी को ड्रग संकट या राज्य को फंड देना याद आता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महिला विंग की पंजाब प्रधान के आवास पर छापेमारी से साफ पता चलता है कि BJP घबरा गई है. उन्होंने कहा, "वो जानते हैं कि पंजाब में AAP की सरकार बनने जा रही है, और इसीलिए उन्होंने यह छापेमारी की है. इस उम्मीद में कि वो हमें डरा सकेंगे, लेकिन वो यह नहीं जानते कि यह पार्टी जमीनी स्तर के आंदोलन से निकली है. हम ऐसी चालों से डरने वाले नहीं हैं. हम मजबूती से डटे हुए हैं, और आगे भी डटे रहेंगे."

अजेंदरपाल का दावा है कि पंजाब का महिला विंग आज तक इतना मजबूत नहीं हुआ इसलिए वो बौखलाहट में है. 1000-1500 की स्कीम लॉन्च होने के बाद पंजाब की महिलाएं मान सरकार को दुवाएं देती हैं. उन्होंने कहा कि हम डटकर यहां बैठे हैं और आगे भी ऐसे ही सामना करेंगे.  

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि  ED ने 4 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे AAP विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा उनके पति डॉ. राकेश अरोड़ा और करीबियों से जुड़े करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी. ये कार्रवाई मोगा जिले में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई सरकारी जमीनों के मुआवजे में हुए कथित फर्जीवाड़े और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा मामला है. 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर AAP ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और  डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा का नाम इसमें शामिल है. AAP अब ED के एक्शन को इससे जोड़कर देख रही है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 05 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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