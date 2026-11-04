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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब में अंदरूनी लोकतंत्र का संकट क्यों? कैसे फैली सियासी बगावत

Explained: जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब में अंदरूनी लोकतंत्र का संकट क्यों? कैसे फैली सियासी बगावत

तीनों राज्यों की घटनाओं में पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से सुनवाई न होना और नेतृत्व का केंद्रीकरण सामने आ रहा है. हर जगह पार्टी के भीतर 'अंदरूनी लोकतंत्र' का संकट दिख रहा है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 04 Nov 2026 04:15 PM (IST)
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पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब की राजनीति में जो उठापटक देखने को मिल रही है, उसे सिर्फ सियासी घटनाक्रम न समझें. यह भीतरी कमजोरियों का स्याह चेहरा है, जो देश के क्षेत्रीय दलों के 'इनर डेमोक्रेसी' पर सवाल उठाती रही हैं. जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में 24 साल पुराना साथी अचानक 'आजादीनामा' का ऐलान कर देता है, वहीं महाराष्ट्र में एक ही सरकार में शामिल NCP के दिग्गज नेता उपमुख्यमंत्री को बायपास करके केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं. दूसरी ओर, पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक टिकट बंटवारे में अपनी अनदेखी से खफा होकर BJP का दामन थाम लेते हैं.

इन तीनों राजनीतिक संकटों को गहराई से समझते हैं...

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जम्मू-कश्मीर: नेकां में 'परिवारवाद' और 'मंत्रिमंडल विस्तार'

श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला परिवार के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे मनमुटाव का नतीजा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें सीधी चुनौती देते हुए इस्तीफा देने को कहा था. रुहुल्ला ने अपने इस्तीफे को 'आजादीनामा' करार देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जनादेश से विश्वासघात का आरोप लगाया.

इस घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेकां के भीतर दो दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके हैं. इन विधायकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठता को नजरअंदाज करके 'खास लोगों' को जगह दिया जाना है.

यह मामला कांग्रेस के साथ गठबंधन की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, जहां अब्दुल्ला परिवार की कांग्रेस के साथ नजदीकी को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं. एक तरफ जहां नेकां के पास छह लोकसभा सीटों में से सिर्फ दो सीटें (श्रीनगर और अनंतनाग-राजौरी) हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर इस तरह का टूटन उसकी सांगठनिक मजबूती पर सीधा सवाल है.

महाराष्ट्र: NCP में 'सुनेत्रा-पार्थ' का दबदबा और 'विलय' की अटकलें

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार गुट के छह वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक में शामिल नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ और दिलीप वाल्से पाटिल शामिल थे.

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार मौजूद नहीं थे. इस गैरमौजूदगी ने पार्टी के भीतर चल रहे 'पावर गेम' को साफतौर पर उजागर कर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी की कोर टीम के भीतर एकराय नहीं बन पाई. कुछ नेता विलय के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसके सख्त खिलाफ हैं.

नेताओं ने वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो दोबारा NCP को सौंपने की मांग भी उठाई है. पार्टी के भीतर पार्थ पवार की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं में गहरी नाराजगी है, जिसे पार्टी प्रवक्ता ने सिर्फ 'पहले से तय मुलाकात' बताकर खारिज करने की कोशिश की है. यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सत्ता में साझेदारी के बावजूद, NCP के भीतर नेतृत्व को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है.

पंजाब: आप के लिए 'टिकट वितरण' बना सिरदर्द

पंजाब में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के तीन मौजूदा विधायक अमृतसर नॉर्थ से कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है. तीनों नेताओं ने पार्टी छोड़ने के साथ ही विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बगावत की सबसे बड़ी वजह पार्टी का टिकट वितरण है. आप ने 2027 चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इसमें तीनों विधायकों के नाम शामिल नहीं थे, जिससे पार्टी के भीतर नाराजगी की खबरें सामने आई थीं.

कुंवर विजय प्रताप सिंह को जून 2025 में कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में पहले ही निलंबित कर दिया गया था. इन विधायकों के जाने से BJP को पंजाब में अपने राजनीतिक विस्तार के लिए तीन स्थानीय चेहरे मिल गए हैं, जबकि सत्तारूढ़ आप के लिए यह साबित करना मुश्किल होगा कि उसके भीतर सब ठीक है.

यह घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत का संकेत है, जहां आप को अपने ही विधायकों का भरोसा बनाए रखने की चुनौती है.

'आंतरिक लोकतंत्र' का संकट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर जगह पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुनवाई का अभाव दिख रहा है. जम्मू-कश्मीर में नेकां में परिवारवाद और मंत्रिमंडल में वरिष्ठता की अनदेखी, महाराष्ट्र में NCP में पारिवारिक दबदबा और गुटबाजी और पंजाब में आप में टिकट बंटवारे को लेकर एकतरफा फैसले संकेत हैं कि पार्टियां अपने भीतर के असंतोष को समय रहते सुनने में नाकाम रही हैं.

इन घटनाओं का असर सिर्फ तीन राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन की राजनीति और दलों की साख को प्रभावित करेगा. अब देखना यह है कि ये पार्टियां अपने भीतर के इस संकट को कैसे संभालती हैं और क्या वे अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में कामयाब होती हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 04 Nov 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Explainer NCP PUNJAB POLITICS SHARAD PAWAR JAMMU KASHMIR MAHARASHTRA Punjab ElectioN 2027
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