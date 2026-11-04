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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसंगरूर में सियासी संग्राम, राहुल गांधी की रैली के बीच BJP का है यह प्लान

संगरूर में सियासी संग्राम, राहुल गांधी की रैली के बीच BJP का है यह प्लान

कांग्रेस संगरूर में राहुल गांधी की रैली से अभियान शुरू कर रही है, जबकि बीजेपी चंडीगढ़ में 'जख्म 84 दे कॉन्क्लेव' आयोजित करेगी. आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है और सीएम भगवंत मान बड़े ऐलान कर सकते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Nov 2026 12:38 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अब सिर पर हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. सियासी रणनीतियां भी तैयार होने लगी हैं. इस बीच पंजाब के संगरूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ा रैली है. इसके जरिए कांग्रेस चुनावी अभियान का बिगुल फूक रही हैं. दूसरी ओर, बीजेपी चंडीगढ़ में 'जख्म 84 दे कॉन्क्लेव' का आयोजन करने वाली है. इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है. संभावना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बड़े ऐलान करें. 

गौरतलब है कि राहुल गांधी आज (बुधवार, 4 नवंबर) पंजाब के संगरूर में पार्टी की ‘इंसाफ रैली' को संबोधित करने वाले हैं. पंजाब कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यक्रम को जनता के अधिकारों, भविष्य और न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एस. परगट सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा मालवा क्षेत्र से पार्टी के चुनाव अभियान को एक नई दिशा और गति देगा. साथ ही, यह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 'मिशन 2027' के लिए तैयार होने का संदेश भी देगा.

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साथ ही, यह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 'मिशन 2027' के लिए तैयार होने का संदेश भी देगा. परगट सिंह ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि पूरे पंजाब के लोग राहुल गांधी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) महासचिव सचिन पायलट, अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ, तैयारियों का जायजा लेने के लिए संगरूर में रैली स्थल का लगातार दौरा कर रहे हैं. उम्मीद है कि राहुल गांधी 'आप' के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कथित विफलताओं को निशाना बनाएंगे.इससे पहले पंजाब कांग्रेस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी कल पंजाब के संगरूर आ रहे हैं, जो पंजाब के लिए एक उम्मीद हैं. सभी लोग कृपया सुबह 10 बजे फग्गुवाला गांव जरूर पहुंचें.

कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगा राहुल गांधी का दौरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 'इंसाफ रैली' पंजाब के अधिकारों, भविष्य और न्याय के लिए पार्टी की लड़ाई में एक निर्णायक मंच साबित होगी. उन्होंने बताया कि पंजाब की राजनीति में मालवा क्षेत्र का काफी महत्व है और यहां के विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. परगट सिंह के अनुसार, 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही पंजाब कांग्रेस की रणनीति में संगरूर से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान जनता के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ाव मजबूत करने और पंजाब के लोगों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने पर होगा. उन्होंने आगे कहा कि 2027 के चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और जनता की चिंताओं को लगातार उठाना उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. परगट सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ आने और अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

यह भी पढ़ें: पंजाब में राहुल गांधी की 'इंसाफ रैली' पर प्रभारी सचिन पायलट का बड़ा दावा, क्या कहा?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi BJP Punjab News Sangrur News Punjab Assembly Election 2027 Punjab Election 2027
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