अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

Punjab News: राजिंदर गुप्ता राज्य सरकार में वाइस चेयरमैन, पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के रूप में कार्यरत थे. राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 05 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब राज्यसभा उपचुनाव के लिए औद्योगपति राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. यह उपचुनाव 24 अक्टूबर को होने वाला है. पार्टी के इस कदम को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. वे सोमवार (6 अक्टूबर) को अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

कौन हैं राजिंदर गुप्ता?

राजिंदर गुप्ता अभी तक राज्य सरकार में वाइस चेयरमैन, पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के रूप में कार्यरत थे. राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है. गुप्ता ट्राइडेंट कंपनी के संस्थापक और CEO भी हैं, और उन्होंने संजीव अरोड़ा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी. 

AAP सूत्रों ने कहा कि राजिंदर गुप्ता एक प्रतिष्ठित पंजाबी उद्योगपति और हार्वर्ड के पूर्व छात्र हैं. उन्होंने ट्राइडेंट ग्रुप के माध्यम से भारत और विदेशों में लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है.

अरविंद केजरीवाल के नाम की थी अटकलें

पार्टी का कहना है कि उन्हें पंजाब और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के सम्मान में राज्यसभा भेजा जा रहा है. यह सीट संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में 10,637 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जिसमें उन्हें कुल 35,179 वोट मिले थे. अरोड़ा पंजाब में उद्योग मंत्री हैं. उपचुनाव से पहले अटकलें थीं कि राज्यसभा के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम विचाराधीन हो सकता है, लेकिन पार्टी ने साफ कह दिया कि नया चेहरा पंजाब का ही होगा.

नामांकन प्रक्रिया चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में होगी. इसके अलावा, औद्योगपति कमल ओसवाल का नाम भी इस पद के लिए विचाराधीन था. एएनआई के अनुसार, पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि इस निर्णय के पीछे पंजाब और राज्य के विकास में योगदान को महत्व दिया गया है. राजिंदर गुप्ता के राज्यसभा में जाने के बाद पंजाब की राजनीतिक और औद्योगिक छवि को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 05 Oct 2025 11:11 AM (IST)
AAP Rajinder Gupta PUNJAB NEWS
प्राइवेसी पॉलिसी

