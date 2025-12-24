Maharashtra News: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की एक शासकीय आदिवासी आश्रम शाला से बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ स्कूल के ही मुख्याध्यापक द्वारा बलात्कार किए जाने का गंभीर आरोप लगा है. बताया गया है कि आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे वह काफी समय तक चुप रही.

पुलिस थाने में मामला दर्ज

घटना तब उजागर हुई जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को आपबीती बताई. इसके बाद धडगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने शासकीय आश्रम शाला तलाई के मुख्याध्यापक रायसिंग वसावे और छात्रावास की व्यवस्थापिका मालती पाडवी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस घटना के बाद आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. संगठनों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है. साथ ही, आश्रम शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मोहाडी में प्रतियोगी छात्रों का स्वास्थ्य खतरे में

दूसरी ओर, भंडारा जिले के मोहाडी नगर से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां स्थित प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन एवं अध्ययन केंद्र के आसपास गंदगी और दुर्गंध फैलने से छात्रों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है. नगरपंचायत द्वारा हुतात्मा स्मारक परिसर में यह केंद्र संचालित किया जा रहा है.

छात्रों का आरोप है कि इसी परिसर में नगरपंचायत की कचरा गाड़ियां और अन्य वाहन धोए जाते हैं, जिससे पानी जमा हो जाता है और बदबू फैलती है. इस कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. नाराज छात्रों ने नगरपंचायत अधिकारियों को घेरकर साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण की मांग की.

इन दोनों घटनाओं ने प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब और कैसे ठोस कदम उठाते हैं.