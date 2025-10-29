हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअब महाराष्ट्र के स्कूलों में पूरा गाया जाएगा 'वंदे मातरम्', देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

अब महाराष्ट्र के स्कूलों में पूरा गाया जाएगा 'वंदे मातरम्', देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

Maharashtra News: पहले 7 दिन होगा स्कूलों में गायन और उसके बाद इसे कंटिन्यू करना है या नही इसपर निर्णय सरकार लेगी. बता दें कि 31 अक्टूबर 2025 को गीत की रचना को पूरे 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण स्वरूप में गायन करने का निर्णय लिया है. यह आदेश स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है.

सरकारी आदेश के अनुसार, अब तक विद्यालयों में केवल 'वंदे मातरम्' के पहले दो पद गाए जाते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 (कार्तिक शुद्धि नवमी) को गीत की रचना को पूरे 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इस अवसर पर सभी विद्यालयों में पूरा वंदे मातरम् गीत गाया जाएगा.

'वंदे मातरम्' के इतिहास पर आधारित लगेगी प्रदर्शनी 

इसके साथ ही, स्कूलों में 'वंदे मातरम्' के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को इस राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व की जानकारी मिल सके.

सभी स्कूलों को करना होगा पालन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक राज्यभर के सभी विद्यालयों में यह अभियान चलाया जाएगा. इस अवधि में 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण गायन के साथ-साथ प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. शासन ने इस निर्णय से संबंधित संदर्भ पत्र की प्रति भी शिक्षा विभाग को भेजी है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

कुछ दलों ने पहले किया था विरोध

सरकार के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम क्या स्टैंड लेती है यह देखना होगा. इससे पहले कुछ सियासी दलों ने इस के पहले भी सम्पूर्ण वंदेमातरम गाने का विरोध किया था. वह सिर्फ पहले दो पद गाने पर सहमत रहे है.

Published at : 29 Oct 2025 09:40 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis Vande Mataram MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, 31 अक्टूबर से पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी, जानें वजह
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget