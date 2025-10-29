अब महाराष्ट्र के स्कूलों में पूरा गाया जाएगा 'वंदे मातरम्', देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण स्वरूप में गायन करने का निर्णय लिया है. यह आदेश स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है.

सरकारी आदेश के अनुसार, अब तक विद्यालयों में केवल 'वंदे मातरम्' के पहले दो पद गाए जाते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 (कार्तिक शुद्धि नवमी) को गीत की रचना को पूरे 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इस अवसर पर सभी विद्यालयों में पूरा वंदे मातरम् गीत गाया जाएगा.

'वंदे मातरम्' के इतिहास पर आधारित लगेगी प्रदर्शनी

इसके साथ ही, स्कूलों में 'वंदे मातरम्' के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को इस राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व की जानकारी मिल सके.

सभी स्कूलों को करना होगा पालन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक राज्यभर के सभी विद्यालयों में यह अभियान चलाया जाएगा. इस अवधि में 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण गायन के साथ-साथ प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. शासन ने इस निर्णय से संबंधित संदर्भ पत्र की प्रति भी शिक्षा विभाग को भेजी है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

कुछ दलों ने पहले किया था विरोध

सरकार के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम क्या स्टैंड लेती है यह देखना होगा. इससे पहले कुछ सियासी दलों ने इस के पहले भी सम्पूर्ण वंदेमातरम गाने का विरोध किया था. वह सिर्फ पहले दो पद गाने पर सहमत रहे है.