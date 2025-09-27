महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों की भारी बारिश के कारण किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इस मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है. वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में विरोध मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं.

ये विरोध मार्च अभूतपूर्व बारिश से प्रभावित किसानों की सहायता की मांग को लेकर निकाली जा रही है. पार्टी सांसद संजय राउत ने 26 सितंबर को मुंबई में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) किसानों के साथ खड़ी है और सरकार से राहत की मांग कर रही है.

आर्थिक मदद और कर्जमाफी की मांग करेंगे उद्धव ठाकरे

संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेतृत्व वाली राज्य सरकार से किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद और कर्जमाफी की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया कि यह राशि पीएम केयर्स फंड से उपलब्ध कराई जाए.

राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर किसानों के लिए सहायता पैकेज मांगना चाहिए. इसके अलावा, महाराष्ट्र के उद्योगपतियों, बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी किसानों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई.

शिवसेना UBT का अलग आंदोलन, MVA से नहीं जुड़ा

राउत ने साफ किया कि यह विरोध मार्च शिवसेना UBT का होगा, महा विकास आघाड़ी (MVA) का नहीं. पार्टी ने पहले से 11 अक्टूबर को कैम्प आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते उसे रद्द कर दिया गया. उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर सरकार की घोषित मदद किसानों तक नहीं पहुंचती, तो वह दिवाली से पहले मराठवाड़ा लौटकर किसानों के बीच खड़े होंगे. उन्होंने जनता के फैसले के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

बाढ़ से 30,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, 9 लोगों की मौत

पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे 25 सितंबर को मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर चुके हैं. 20 सितंबर से हुई भारी बारिश और नदियों के उफान से मराठवाड़ा में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 9 लोगों की मौत हुई है और 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं.