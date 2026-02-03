एक्सप्लोरर
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
दिवंगत अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की अध्यक्ष होंगी. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. वहीं प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
