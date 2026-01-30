हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE: NCP से डिप्टी CM कौन? मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल की पहली प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics Live Updates: अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में उनके अगले उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

By : सनातन कुमार  | Updated at : 30 Jan 2026 03:51 PM (IST)

LIVE

Key Events
(महाराष्ट्र पॉलिटिक्स लाइव अपडेट)
Source : PTI

Background

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में अब सबसे बड़ा सियासी सवाल ये है कि एनसीपी का क्या होगा? एनसीपी की तरफ से अजित पवार की जगह अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर दोनों एनसीपी फिर एक साथ आ जाएंगे? इस बीच गुरुवार (30 जनवरी) को एनसीपी के सीनियर नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि परिवार को अभी समय देना होगा. उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला पवार परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के पद को जल्द भरा जाएगा. हम जल्द ही इस पर फैसला ले लेंगे.

बता दें कि सीआईडी ने बारामती में हुए विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है. 28 जनवरी को हुए हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. सीआईडी ​​जांच के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और इसे सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया गया है.’’ 

एक निजी विमान में सवार अजित पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह बारामती में हवाई पट्टी के नजदीक हुए हादसे में मौत हो गई थी. इस घटना में मारे गए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर शामिल थे, जिन्हें 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था और सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था. 

विमान में सवार लोगों में पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली भी शामिल थीं. अधिकारी ने बताया कि सीआईडी ​​कर्मियों की एक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और वे पुणे ग्रामीण पुलिस से संबंधित दस्तावेज एकत्र करेंगे. उन्होंने बताया कि टीम बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी. उन्होंने कहा कि पवार के मुंबई से बारामती की यात्रा शुरू करने से पहले विमान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर भी जांच की जा रही है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने भी दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. 

15:51 PM (IST)  •  30 Jan 2026

Maharashtra Live Updates: क्या होगा एनसीपी का सियासी भविष्य?

अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उनके चाचा एवं राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले शरद पवार नीत NCP (SP) के प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया पूरी तरह से आगे बढ़ रही है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि अजित पवार और शरद पवार की बातचीत ‘अंतिम चरण’में पहुंच चुकी थी. अजित पवार का बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया था. सूत्रों ने बताया कि हालांकि, इस विलय से सत्ता समीकरणों में भी बदलाव आने की उम्मीद है क्योंकि एनसीपी (एसपी) धड़े का मानना ​​है कि अनुभवी नेता शरद पवार अब स्वाभाविक रूप से एकीकृत कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में ‘केंद्रीय भूमिका’ निभाएंगे जबकि सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता अजित पवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के लिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने को इच्छुक हैं.

15:46 PM (IST)  •  30 Jan 2026

Maharashtra Live Updates: सीएम से मिले एनसीपी के नेता

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पवार परिवार के साथ बातचीत के बाद हम जल्द ही फैसला ले लेंगे. उनके साथ पार्टी के कई और सीनियर नेताओं से सीएम से मुलाकात की.

New Update
