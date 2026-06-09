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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रममता बनर्जी की पार्टी में सांसदों की बगावत पर उद्धव गुट ने कहा, 'इसके पीछे कहीं न कहीं...'

ममता बनर्जी की पार्टी में सांसदों की बगावत पर उद्धव गुट ने कहा, 'इसके पीछे कहीं न कहीं...'

Mamata Banerjee TMC MPs Rebel: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में उठापटक मची है. विधायकों के बाद अब सांसद बगावत करने की तैयारी में हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी बगावत झेल रही है. अलग हुए गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया. कल बागी सांसदों के एक धड़े से पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात भी की थी. इस पर शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

'जहाज डूबने पर चूहे सबसे पहले भागते हैं'

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, "जब तक 15 साल टीएमसी की सरकार थी, यही सब सांसद और विधायक ममता बनर्जी की महिमामंडन करते थकते नहीं थे. अब जब उनकी सरकार क्या चली गई, उनकी पार्टी क्या हार गई, जहाज जब डूबने लगता है तो उसमें से सबसे पहले चूहे उतरकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार टीएमसी में भगदड़ मची है."

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'कमजोर लोग भाग जाते हैं, मजबूत टिके रहते हैं'

इसके आगे उन्होंने कहा, "चाहे आप शिवसेना या एनसीपी को देख लें, जब-जब तकलीफ आती है तो कमजोर लोग भाग जाते हैं. जो मजबूत होते हैं वो टिके रहते हैं. बहुत सारी पार्टियों में बीजेपी तोड़फोड़ करती है लेकिन बहुत सारे हमारी तरह रुक जाते हैं. हमें लगता है कि टीएमसी का जो बंटवारा हो रहा है या फूट पड़ रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी जरूर है. भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने जरूर नहीं है लेकिन पीछे से हवा दिल्ली से ही आती है. तभी ये हवा तूफान में बदलती है. देश की जनता ये सब समझ रही है."

नया कानून बनना चाहिए- शिवसेना यूबीटी

आनंद दुबे ने ये भी कहा, "ये सिंबल पर लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारा सिंबल है. ये जो गंदी राजनीति देश में शुरू हुई है, इससे जनता को निजात पाने की जरूरत है. इस पर एक नया कानून बनना चाहिए."  

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 09 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Udhhav Thackeray MAMATA BANERJEE MUMBAI NEWS
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