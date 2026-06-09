प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले पीएम बनने वाले हैं. बुधवार (10 जून) को पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) इसका जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जिसपर संजय राउत ने गलत ठहराया है.

संजय राउत ने कहा, "पीएम मोदी के लंबे कार्यकाल से देश को कोई फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से एक दिन ज्यादा प्रधानमंत्री बनने से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए जो काम किए, तभी देश आज यहां है. आपने क्या किया है?"

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'PM मोदी ने उम्र बढ़ने पर पद त्यागने की बात कही थी'

संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, "12 साल में आपने क्या किया है, देश देख रहा है. आप 12 साल में एक भी सवाल नहीं ले सके. नेहरू ने इस देश के लिए जो त्याग किया, अपनी संपत्ति तक दान कर दी. उन्होंने सब कुछ किया. आप बस यह कहते रहिए कि मैं 12 साल प्रधानमंत्री रहूंगा, 13 साल रहूंगा, 14 साल रहूंगा. उम्र तो सबकी बढ़ती है. इस धरती की उम्र बढ़ती है, देश की बढ़ती है. मोदी की भी बढ़ेगी. मोदी ने यह भी कहा था कि जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो पदों का त्याग करूंगा. उन्होंने किया क्या?"

VIDEO | Thane: As PM Modi is set to surpass Jawaharlal Nehru to become India's longest-serving elected Prime Minister, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "Nehru elevated democracy; meanwhile, Modi has destroyed the democracy. Nehru and Modi cannot be compared. People will… pic.twitter.com/YERrJE9gcf — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026

'नेहरू और मोदी की तुलना असंभव'- संजय राउत

संजय राउत ने यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ न्याय नहीं किया. जिस तरह से इस देश में नेहरू ने लोकतंत्र को बनाया और खड़ा किया, उसे ताकत दी. मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र को और सभी संस्थाओं को खत्म कर दिया.

नेहरू और मोदी की तुलना कभी नहीं हो सकती. मोदी को लोग भूल जाएंगे, नेहरू जी को कभी नहीं भूल सकते. पूरा विश्व नेहरू को कभी नहीं भूलेगा, न ही गांधी जी को और न ही इंदिरा जी को भूल सकते हैं.

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