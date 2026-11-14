साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई

महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं बाबा में देश के लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा है. बाबा के दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तरह-तरह की भेंट और दान अर्पित करते रहते हैं. लेकिन इस बार भाऊबीज के पावन अवसर पर एक साईं भक्त ने बाबा के चरणों में ऐसी अनमोल भेंट अर्पित की है, जिसकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

मुंबई के एक गुमनाम साईं भक्त ने भाऊबीज के अवसर पर साईं बाबा को करीब 91 लाख रुपये मूल्य का खूबसूरत सोने-चांदी का घड़ियाल भेंट किया है. 18 कैरेट सोने से तैयार इस आकर्षक घड़ियाल में 669 ग्राम सोने और 319 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है.

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मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा

बेहद खूबसूरत नक्काशी और आकर्षक कलाकारी से सजे इस घड़ियाल को विशेष रूप से साईं बाबा के समाधि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा. करीब 91 लाख रुपये की इस अनमोल भेंट को लेकर साईं भक्तों में भी चर्चा है.

खास बात यह है कि इतनी बड़ी कीमत की भेंट अर्पित करने के बावजूद दानदाता भक्त ने अपनी पहचान और नाम को पूरी तरह गोपनीय रखने की इच्छा जताई है. यानी भक्त ने न तो प्रसिद्धि की चाह रखी और न ही अपने नाम का प्रचार किया, बल्कि पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ बाबा के चरणों में यह अनमोल भेंट समर्पित कर दी.

पहचान गुम रखने पर हैरानी

साईं बाबा के दरबार में इतनी बेशकीमती तोहफा देने के बाद भी अपनी पहचान उजागर न करने वाले इस भक्त से हरकोई हैरान है.हर किसी को अब यह जानने की उत्सुकता हो गयी है कि आखिर वो भटक है कौन ? मंदिर प्रबंधन द्वारा भी इसको लेकर पूरी गोपनीयता बरती जा रही है.

इससे पहले भी देश कई कई और मंदिरों में भक्तों ने अपने आराध्य को अनमोल तोहफे भेंट किए हैं, लेकिन सामने न आकर इस तरह की श्रद्धा दिखाना ये वाकई हैरान करने वाला है.

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