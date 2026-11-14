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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'

कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'

बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन करते हुए FIR के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की कोशिश पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 11:18 AM (IST)
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बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. गांधी परिवार पर की गई उनकी टिप्पणी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भाजपा नेता राम कदम ने कंगना का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है. अगर किसी को उनकी पोस्ट पर आपत्ति है तो उसे तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए.

मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, "प्रतिभावान अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मेरा मानना है कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी भावनाएं और विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है. आप अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत कर सकते हैं और यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है."

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उन्होंने आगे कहा, "यदि किसी को कंगना रनौत की पोस्ट से असहमति है, तो उसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर विरोध करना चाहिए. यह बताना चाहिए कि कंगना ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या गलत कहा है, उनके दावों में क्या तथ्यात्मक खामी है और उनके तर्कों में कहां गलती है."

राम कदम ने कहा, "FIR दर्ज कराकर दबाव की राजनीति के जरिए किसी की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश का लोकतंत्र में समर्थन नहीं किया जा सकता. यदि विपक्ष को कंगना की पोस्ट पर आपत्ति है, तो उसे तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए. राजनीति में असहमति का अधिकार विपक्ष को जरूर है, लेकिन FIR के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता."

कंगना ने सोनिया गांधी को लेकर क्या लिखा था?

दरअसल, कंगना रनौत ने अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' की रिसर्च का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर गांधी परिवार को लेकर एक पोस्ट की थी. इसमें उन्होंने लिखा था कि फिल्म के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर काफी रिसर्च की है.

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कंगना ने अपनी पोस्ट में कहा था कि एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक गांधी परिवार में आती है और इसके बाद इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी, जो सत्ता के संभावित उत्तराधिकारी थे, मारे जाते हैं. उन्होंने आगे सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर में सत्ता के लिए केवल एक ही विकल्प कैसे बचा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Nov 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Ram Kadam MAHARASHTRA NEWS
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