हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? भतीजे के निधन के बाद शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया

अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? भतीजे के निधन के बाद शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar on Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने कहा कि ये पूरी तरह से हादसा है. इसके पीछे कोई साजिश नहीं है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

अपने भतीजे अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से हादसा है. इसमें कोई साजिश नहीं है. शरद पवार ने अपील की कि इस हादसे पर राजनीति न हो. उन्होंने कहा कि अजित की मौत से महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी कोई भरपाई नहीं है.

इसमें राजनीति न लाएं, यही मेरी विनती- शरद पवार

शरद पवार ने कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है. एक मेहनती शख्स के जाने से महाराष्ट्र को नुकसान हुआ है. जो नुकसान हुआ है वो भरकर आने वाला नहीं है. उन्होंने कहा, "आज सभी चीजें अपने हाथ में नहीं हैं. मैं आज विनायकराव से मिला. कुछ दुष्ट शक्तियां इस अपघात (दुर्घटना) के पीछे कुछ राजनीति तो नहीं है, इस प्रकार की भूमिका जानबूझकर समाज में फैला रही हैं. इसमें राजनीति नहीं है. यह केवल एक दुर्घटना है. इसकी पीड़ा महाराष्ट्र को और हम सभी को बहुत है. कृपया करके इसमें राजनीति न लाएं, यही मेरी विनती है." गौरतलब है कि विपक्ष के कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की जांच की मांग की है. 

गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार

अभी अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है. गुरुवार (29 जनवरी) को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. विपक्ष के कई नेता भी अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं.

घड़ी से अजित पवार के शव की हुई पहचान 

बता दें कि मुंबई से बारामती जाने के दौरान अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया. इसमें कुल पांच लोग शामिल थे. पांचों की मौत हो गई. हादसे में पांचों के शव पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए जिससे पहचानना तक मुश्किल हो गया था. डिप्टी सीएम अजित पवार के शव को उनकी घड़ी से पहचाना गया. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 28 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Ajit Pawar Breaking News Abp News SHARAD PAWAR
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
Alzheimer Disease: अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
