हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबिहार में BJP के पहले CM पर शरद पवार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द आप देखेंगे कि...'

बिहार में BJP के पहले CM पर शरद पवार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द आप देखेंगे कि...'

Maharashtra News: एनसीपी (SP) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि बीजेपी ने बिहार की भूमि में पहली बार अपना मुख्यमंत्री दिया है लेकिन जल्द ही लोगों में बीजेपी की सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

शरद पवार की पार्टी एनसीपी (SP) के प्रवक्ता महेश तापसे ने बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के बनते ही लोगों में असंतोष बढ़ने लगा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी को अजगर की तरह निगल लेती है. उन्होंने एकनाथ शिंदे का उदाहरण देकर बिहार में ताजा सियासी घटनाक्रम का जिक्र किया.

एनसीपी (SP) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी बिहार की भूमि में पहली बार अपना मुख्यमंत्री दिया है. मैं ये कहूंगा कि बिहार की जनता, किसान, बहनें राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक और सक्षम हैं. बहुत जल्द आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार की नापसंदी बिहार में शुरू हो चुकी है.''

'बिहार में नीतीश कुमार को दूसरा एकनाथ शिंदे बनाया गया'

उन्होंने आगे कहा, ''बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी दल को अजगर की तरह निगल लेती है. आपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया. साल भर तक उनके माध्यम से शिवसेना को तोड़ने का काम किया. उसी प्रकार दूसरा एकनाथ शिंदे बिहार में नीतीश कुमार को बनाया गया और उन्हें हटाया गया. मुझे लगता है कि बिहार की जनता इसका विरोध करेगी. इनका प्रशासन फेल होगा क्योंकि इस सरकार के पास सेक्युलर वैल्यू नहीं होने वाली है.'' 

बिहार में पहली बार बीजेपी से मुख्यमंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद बुधवार (15 अप्रैल) को सम्राट चौधरी मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पहुंचे और  जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चौधरी ने पदभार संभाल लिया. इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए और वरीय अधिकारियों के साथ राज्य के विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर बैठक की. राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब बीजेपी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद संभाला है.

सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन के राजेंद्र मंडपम में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं. सम्राट चौधरी के अलावा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Sharad Pawar Samrat Choudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
बिहार में BJP के पहले CM पर शरद पवार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द आप देखेंगे कि...'
बिहार में BJP के पहले CM पर शरद पवार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द आप देखेंगे कि...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल की आर्थिक हालत पर सरकार सख्त, मंत्री ने दिए ये निर्देश
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल की आर्थिक हालत पर सरकार सख्त, मंत्री ने दिए ये निर्देश
महाराष्ट्र
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
महाराष्ट्र
Maharashtra News: उत्सव का माहौल मातम में बदला, पांच युवकों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट
Maharashtra News: उत्सव का माहौल मातम में बदला, पांच युवकों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट
Advertisement

वीडियोज

Kasba Singhai Kheri Viral Fight: मधुरिमा और विशाल की तकरार सुर्खियों में
होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन', ट्रंप के दावे के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर
'वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन', ट्रंप के दावे के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire: लखनऊ की झुग्गी बस्ती में भीषण आग, CM योगी ने लिया संज्ञान, घटना की जांच के निर्देश
लखनऊ की झुग्गी बस्ती में भीषण आग, CM योगी ने लिया संज्ञान, घटना की जांच के निर्देश
क्रिकेट
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा,  कहा- सिलेक्टर्स भी...
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा
बॉलीवुड
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
महाराष्ट्र
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
टेक्नोलॉजी
क्या है Emergency SOS फीचर? जानिए कैसे मुश्किल समय में आता है काम और क्या है फोन में सेटअप का तरीका
क्या है Emergency SOS फीचर? जानिए कैसे मुश्किल समय में आता है काम और क्या है फोन में सेटअप का तरीका
Home Tips
Balcony Pigeon Control Tips: आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget